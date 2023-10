Protest al avocaților din Prahova: ”Ziua în care justiția nu există”

Consiliul Baroului Prahova a hotărât ca astăzi să participe la protestul intitulat ”O zi fără avocat! Ziua în care justiția nu există” și a decis să nu fie eliberate delegații pentru asistența juridică din oficiu decât în cauzele urgente, unde absența apărătorului ar prejudicia drepturile justițiabililor, recomandând, totodată, membrilor să nu acorde asistență juridică în litigiile aflate pe rolul instanțelor.

- Publicitate -

Comunicatul Baroului Prahova

”Campania „O zi fara avocat! Ziua in care justitia nu exista.” a fost inițiată în urma Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România din 1-2 septembrie 2023 și a Deciziei Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 32/12 septembrie 2023, prin care s-a decis ca data de 4 octombrie 2023, sa fie dedicată comunicării problemelor cu care se confruntă avocatura.

Prin acest demers am dorit si dorim sa atragem atentia asupra disfunctionalitatilor sistemului judiciar cu care se confrunta corpul profesional al avocatilor in exercitarea profesiei.

Obiectivul campaniei a vizat identificarea si aplicarea unor solutii adecvate problematicii cu care se confrunta profesia de avocat pe plan local, pentru constientizarea rolului si importantei Avocatului in apararea drepturilor si libertatilor cetatenesti.

Disfuncționalitățile sistemului judiciar, chiar dacă nu sunt general aplicabile, au caracter repetitiv, frecvent, determinand corpul profesional al avocatilor sa incerce, pentru inceput, promovarea unui dialog institutional pentru remedierea acestora.

Toate problemele semnalate de avocati reprezintă o neîmplinire a justiției, care afectează nu numai avocatul, ci, mai grav, chiar destinatarul actului de justiție, care este cetățeanul.

Citește și Toate școlile și grădinițele de stat din Prahova vor fi închise joi, 5 octombrie

In aplicarea principiului prevazut in Legea nr. 51/1995 prin care avocatul, in exercitarea profesiei, este obligat să promoveze și să apere drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului, intelegem sa atragem atenția asupra problemelor din sistemul judiciar care afectează accesul la justiție a cetățeanului (nerespectarea termenului optim de soluționare a cauzelor din cauza deficitului de personal și normarea muncii magistraților, întârzieri în redactarea hotărârilor judecătorești, cuantumul taxelor de timbru, etc) precum și nerespectarea rolului avocatului și a funcției acestuia în cadrul procesului (restanțe de peste 8 luni la plata de către parchete a onorarilor avocaților din oficiu, identificarea avocatului cu clientul său, lipsa de respect față de timpul și drepturile avocaților manifestată de către organele de urmărire penală, desconsiderarea rolului și a muncii avocatului prin cenzurarea excesiva a onorariilor avocatiale până la sume derizorii, dupa criterii subiective, deficiențe în organizarea ședinței de judecată, etc).

- Publicitate -

Pentru aducerea la indeplinire a acestei campanii, Consiliul Baroului Prahova a hotarat ca, in aceasta zi, sa nu fie eliberate delegatii pentru asistenta juridica din oficiu decat in cauzele urgente, unde absența apărătorului ar prejudicia drepturile justițiabililor, recomandand, totodata, colegilor avocati sa nu acorde asistenta juridica in litigiile aflate pe rolul instantelor.

De asemenea, Consiliul Baroul Prahova a incercat initierea unui dialog intre toti factorii decizionali de la nivelul instantelor si parchetelor din judet si reprezentantii corpului profesional al avocatilor, dialog prin care s-a dorit identificarea măsurilor ce trebuie adoptate și implementate în vederea asigurării cadrului necesar exercitării profesiei de avocat corespunzător statutului avocatului de „partener indispensabil al actului de justiție” și exigențelor cerute de necesitatea asigurării unei asistențe juridice de calitate. Cu regret, insa am constatat refuzul reprezentatilor instantelor si parchetelor de a da curs invitatiilor noastre la dialog.

Suntem ferm convinsi ca, mare parte din deficientele actuale ale sistemului judiciar ar putea fi remediate printr-un dialog activ institutional intre toti cei implicati in actul de justitie.

- Publicitate -

Refuzul reprezentantilor instantelor si parchetelor din judetul Prahova de a da curs invitatiei la dialog, confirma implicit disfunctionalitatile sistemului judiciar cu care se confrunta corpul profesional al avocatilor, aspect care ne determina sa abordam noi forme de protest.

Decan, Av. Emanuela Antonescu”