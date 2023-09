Eveniment inedit la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” din Ploiești: Noaptea Magiei Cărților

Astăzi, 29 septembrie, de la 18:00 la 23:00, Biblioteca Judeteana „Nicolae Iorga” Ploiesti găzduieste a XIV-a editie a Nocturnei Bibliotecilor, intitulată „BIBLIOTECA – SUNET – IMAGINE – CULOARE”, un eveniment de cultură și patrimoniu.

Programul evenimentului:

18:00 – 18:30 – Tur ghidat al Bibliotecii Judeteana „Nicolae Iorga” in holul bibliotecii si vernisajul expozitiei de pictura a Mihaelei Dragomir in Rotonda bibliotecii.

18:00 – 23:00 – Vizitare expozitii in Sala de Lectura „Nichita Stanescu”: acordeoane, papusi de portelan si monede vechi.

18:00 – 18:30 – Vanatoarea de carti (I) in Sectia de imprumut pentru copii.

18:00 – 19:00 – Atelier despre roboti cu Echipa Brave Bots in Ludoteca Sectiei de imprumut pentru copii.

18:00 – 23:00 – Proiectii de documentare in Sectia Mediateca si expozitii in Sectia Carte veche si de documentar.

18:30 – Dans cu grupul Aristocats in Rotonda bibliotecii si sesiune de lectura cu scriitoarea Emilia Petrescu in Sala Meridian.

19:00 – 20:00 – Concurs de sah in holul bibliotecii, sezatoare literara si dans popular cu Ansamblul Gorunul in curtea Palatului Culturii.

20:00 – 21:30 – Jocuri traditionale in holul bibliotecii, moment muzical pentru copii in Rotonda bibliotecii si Vanatoarea de carti (II) si desen pentru copii in sectia de imprumut.

20:00 – 20:30 – Muzica de jazz cu Emi Dragoi in curtea Palatului Culturii.

21:00 – 22:30 – Atelier de art-terapie in Sala Meridian si proiectie a filmului „Baiatul cu pijamale in dungi” in curtea Palatului Culturii.

21:00, 21:10, 21:20 – Premiere in Rotonda bibliotecii.

21:30 – Mandale. Semne de carte. Coperta de carte. – Activitate destinata tuturor persoanelor iubitoare de culoare si frumos – Sala de Lectura „Nichita Stanescu”.

21:30 – Concurs Micul bibliotecar – Sectia imprumut de carte pentru copii.

Biblioteca Judeteana „Nicolae Iorga” va asteapta sa traiti impreuna o noapte de neuitat! Intrarea se face dinspre Bulevardul Republicii.