Haos cu voucherele educaționale la Ploiești. Care sunt actele care trebuie depuse de fapt pentru 150 de lei

Potrivit HCL 384/3 august 2023, Primăria Ploiești acordă câte un voucher în valoare de 150 de lei pentru fiecare copil preșcolar sau elev în ciclul primar sau gimnazial care poate fi folosit pentru schiziționarea de rechizite la început de an școlar.

Cererile se depun în perioada 16 august – 30 septembrie, fie în format fizic, la Registratura Primăriei Ploiești, fie în format electronic, la adresa de mail comunicare@ploiesti.ro.

Conform HCL, actele necesare pentru obținerea voucherului sunt: cerere formulată de un părinte sau tutore legal, copie de pe certificatul de naștere al copilului, copie de pe cartea de identitate a părintelui, adeverință SAU declarație pe proprie răspundere privind calitatea de preșcolar, respectiv elev a beneficiarului. Și atât!

Și acum începe haosul…

Unele unități de învățământ primesc înștiințare că pentru a intra în posesia voucherelor, părinții trebuie să depună următoarele acte:

-cerere simplă de la părinții care au domiciliul în Ploiești;

-copie Carte de identitate;

-copie Certificat de naștere al copilului

-declarație pe proprie răspundere, simplă, precum că minorul este înscris într-o formă de învățământ preșcolar sau gimnazial;

-o adeverință de elev/preșcolar, de la școala unde este înscris.

Și, pentru a fi haosul complet, un părinte care a depus actele ne semnalează faptul că, la depunerea acestora i s-a cerut declarația tip completată de pe site-ul Primăriei Ploiești.

Cititorul ne-a lăsat următorul mesaj:

„Vă rog să verificați pagina de web a primăriei și să corectați articolul.

Nu trebuie cerere simplă, ci formularul de pe site. Și nu trebuie declarație ȘI adeverință de elev, ci declarație SAU adeverință de elev.

Oricum, este ditamai birocrația pentru un amărât de voucher de 150 lei.

Eu am trimis ieri dimineață actele menționate inițial în anunțul primăriei: cerere, declarație și copie certificat. După ce am trimis email, a apărut și formularul de cerere, unde, surpriză!, se menționa că trebuie și CI părinte. Azi am trimis din nou. Mâine se mai schimba ceva?

Plus că nu se specifică nicăieri lista cu librăriile care acceptă acest voucher, dar să vedem dacă/când le acordă. Probabil atunci începe alt circ…”, ne-a scris părintele.