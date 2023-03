Recomand service-ul Nec Serv din Ploiești pentru seriozitate și calitate

Acum câțiva ani, întrucât la service-ul auto la care mai fusesem o dată mi se făcea programare la niște date și ore imposibile pentru o simplă revizie (schimb ulei și filtre, plus verificările uzuale), am căutat ceva mai aproape de casă. Așa am descoperit un service micuț, Nec Serv, situat pe strada Depoului nr. 7, în aceeși curte cu o stație R.A.R., imediat lângă spălătoria auto.

Am sunat, am spus ce vreau, iar proprietarul, foarte amabil, mi-a cerut o poză după talonul mașinii și în câteva minute mi-a trimis pe wattsapp un deviz estimativ.

Am convenit asupra zilei și orei și m-am prezentat cu mașina. Am lăsat-o acolo și am fost ținut la curent despre etapele și procedurile efectuate, cu tot cu poze.

De atunci, toate reviziile, plus diverse alte intervenții, le-am făcut la Nec Serv. Ce mi-a mai plăcut a fost că, de exemplu, în momentul în care mecanicul a constatat că atât plăcuțele de frână cât și discurile ar trebui schimbate, mi-a făcut poze și m-a întrebat dacă le schimbăm. Iar dacă le schimbăm, dacă aduc eu piesele sau le comandă ei.

Acesta nu este un articol plătit. El reflectă experiența autorului, fără nicio condiționare și face parte din campania noastră de promovare a oamenilor și a afacerilor care sunt un plus pentru comunitate.