Rareș, un băiețel de nici trei ani, din Ploiești, diagnosticat cu autism atipic. „Mă doare că însănătoșirea copilului meu depinde de bani”

Rareș Iustin este un băiețel care nici nu a împlinit trei anișori. În urmă cu două luni, părinții acestuia au sesizat că al lor copil pe care și l-au dorit enorm are un comportament atipic. „Intră în lumea lui, nu răspunde când îl strigăm sau, din contră, este mult prea activ, țopăie de colo colo”. Micuțul Rareș a ajuns pe mâna medicilor de la Spitalul Obregia din București, unde i s-a pus diagnosticul de tulburare de spectru autist. Părinții au aflat atunci că băiețelul lor este un copil…altfel. Că nu suferă de o boală propriu zisă, că are dreptul, în continuare, să viseze și să se bucure de copilărie, doar că are nevoie de o abordare mai specială.

Părinții micuțului Rareș nu au fost nicio secundă pregătiți pentru diagnosticul copilului lor: autism atipic. Deși separați, cei doi s-au mobilizat pentru ca cel mic să se poată face bine. Fiindcă Rareș se poate face bine. Cu terapie și multă dragoste și înțelegere din partea celor care îl iubesc.

Pentru Adrian Ghiță, tatăl băiețelului, viața de la momentul diagnosticului este una cu totul diferită, este aidoma unei călătorii necunoscute. Plină de incertitudini, teamă și asupra căreia nu are nici un control.

Adrian știe că are un copil special. A depășit durerea, frustrarea și neputința și a ajuns la acceptare. Nu se mai întreabă nicio secundă: „De ce copilul meu?” Știe că trebuie să lupte pentru Rareș, mai ales că autismul nu este o boală, așa cum mulți cred, ci o tulburare comportamentală. Una care se poate regla cu ajutorul terapiei ABA.

ABA este știința comportamentului uman, o tehnică folosită în tratamentul micuților diagnosticați cu autism. Rezultatele se văd în timp, terapeutul lucrând la nivel comportamental cu copilul.

Adrian Ghiță a găsit în Ploiești o clinică unde Rareș poate face terapie ABA. Șansele de vindecare ale băiețelului sunt de sută la sută. Numai că aceste ședințe costă. Iar tatăl nu și le permite din salariul minim pe economie pe care îl câștigă.

„De luni până vineri, Rareș ar trebui să facă terapie, timp de două ore. Prețul unei ședințe este de 250 de lei. La un calcul simplu, asta înseamnă aproape 1000 de euro pe lună. Îmi este imposibil să mă descurc și mă doare sufletul că banii sunt impedimentul în calea vindecării copilului meu. Îmi vreau băiețelul sănătos, vreau să aibă o viață normală și frumoasă, iar pentru asta am nevoie de oameni buni aproape, care să îmi înțeleagă durerea. Am puterea emoțională de a-i fi alături, nu, însă, și resursele financiare pentru tratamentul de care are nevoie”, a spus, cu durere, tatăl micuțului Rareș.

Lumea copiilor e construită de oamenii mari. Micuții cu autism nu sunt lipsiți de emoții și sentimente. Ei au doar nevoie de o mână de ajutor pentru a arăta că pot evolua frumos. Că pot să răzbată, chiar dacă statul, așa cum ne-am obișnuit, face prea puțin pentru ei.

Rareș Iustin poate fă ajutat cu o mică donație făcută în în contul tatălui:

Nume Titular: Adrian Dan Ghiță

IBAN: RO76BTRLRONCRT0250374301

Moneda: RON

SWIFT: BTRLRO22