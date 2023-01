Străzile Roma, Lisabona și Londra din cartierul ploieștean Eden sunt adevărate drumuri de sat, indiferent de petițiile depuse de locuitorii zonei

Au apărut primele imagini trimise de cititorii noștri în cadrul Campaniei demarată de Observatorul Prahovean, „Gropile în care ne rupem mașinile”. Astăzi vă prezentăm imaginile din cartierul Eden, aflat în apropierea Spitalului Județean Ploiești, mai exact străzile Roma, Lisabona, Londra.

Parcă ironic denumite așa, străzile amintite nu au nimic de a face cu capitalele europene ale căror nume le-au împrumutat, ba chiar sunt complet nedemne de numele pe care le au.

Cititorul, care ne-a trimis imaginile pe whatsapp-ul redacției, are speranța că aceste străzi, aflate în administrarea Primăriei mun. Ploiești vor deveni circulabile măcar acum, în 2023. De altfel, mesajul pe care l-a scris este elocvent în acest sens:

„Bună ziua! Având în vedere articolul dvs. de astăzi (ieri – n.r.) prin care solicitați imagini și o descriere privind sectoarele de drum din mun. Ploiești cu deficiențe privind starea de viabilitate, vă supun atenției următoarele:

În calitate de cetățean al acestui municipiu, de plătitor de taxe și impozite pentru zona B a municipiului, am adresat un mail in data de 28.11.2022 Primăriei mun. Ploiești prin care aduceam la cunoștință o problemă urgentă pe care am mai semnalat-o în urmă cu doi ani și anume starea deplorabila a străzilor Roma, Lisabona, Londra… aproape toate străzile din cartierul Eden, lângă Spitalul Județean de Urgentă Ploiești! Desigur ca aleșii locali nu s-au sinchisit să răspundă petiției mele, probabil nu cunosc încă dispozițiile O.G. nr. 27/2002 sau acesta este respectul lor față de cetățeni!

Aceste străzi sunt în administrarea Primăriei mun. Ploiești, instituție care trebuie să le asigure o starea de viabilitate corespunzătoare, conform prevederilor O.U.G. 195/2002 și O.G. 43/1997.

În consecință, Primăria Mun. Ploiești nu a făcut absolut nimic în acest cartier, deși repet, aceste străzi sunt în administrarea sa și potrivit legii, ar trebui sancționată contravențional, dar aceste amenzi se achita tot din banii noștri… atunci ce e de făcut!?

În ultimul răspuns, de acum 2 ani, au comunicat că urmează să se modernizeze întreaga zonă, că se va aproba, se va face… Absolut nimic nu s-a făcut în ultimii 10 ani, din care de cel puțin 3-4 ani, aceste străzi sunt în administrare primăriei!

Vă atașez câteva poze, să vă faceți o idee, despre cum arată străzile din mun. Ploiești în anul 2023.

Eu mă deplasez pe o stradă aflată în administrarea primariei și aceasta are obligația legală ca partea carosabila sa fie viabilă, practicabilă… cu asfalt, fără asfalt, cu piatră, cu alte materiale, trebuie să depună toate diligențele și să facă ceva în această zonă a municipiului.

Poate cu sprijinul dumneavoastră vor arunca măcar câteva camioane de balast să putem circula cât de cât pe aceste sectoare de drum. Vă mulțumesc!”

