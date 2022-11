Viața la bloc în Ploiești. Noapte de coșmar fără apă caldă și fără căldură

Avaria de la cazanul cu apă fierbinte (CAF 2), singurul care ar fi trebuit să asigure, momentan, furnizarea agentului termic în Ploiești, a lăsat, în noaptea de joi spre vineri, mii de ploieșteni în frig. De mai bine de 24 de ore, locuitorii din blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare nu au căldură în apartamente.

Avaria de la CAF 2 a fost semnalată joi dimineață. Mai mulți ploieșteni au sunat la redacție și s-au plâns că nu au căldură în apartamente. Pe site-ul Termo Ploiești erau raportate doar patru intervenții în diverse zone ale orașului, însă după câteva telefoane ne-am convins că problema era de fapt la singurul cazan cu apă fierbine, CAF 2, pus în funcțiune, momentan, la Ploiești.

Inițial, s-a vorbit despre o intervenție neprogramată la CAF 2 și că situația se va rezolva joi, până la ora 18.00. Ulterior, noul termen a fost ora 22.00, însă defecțiunile tehnice nu s-au rezolvat nici pe timpul nopții. Ultima estimare cu privire la reluarea furnizării agentului termic este vineri, la ora 11.00… 12.00.

Coșmar la bloc, fără apă caldă și fără căldură în Ploiești

„Am crezut că problema se va remedia. M-am trezit cu fața înghețată. Aveam mâinile reci. Simțeam că nu mai pot mișca picioarele. Abia am reușit să ajung la bucătărie să-mi fac un ceai. Câte grade am în casă? Undeva la 15 grade Celsius. Am crezut că nu prind dimineața. L-am sunat pe copil, care locuiește în București, să-mi cumpere un calorifer electric”, ne-a povestit Aurelia, în vârstă de 83 de ani, coșmarul trăit azi-noaptea.

„Am dormit cu geaca pe mine, la fel ca afară. Mi-am luat șosete din lână, m-am pus un fular în cap. M-am îmbrăcat ca și cum aș ieși afară. Așa am dormit. M-am îmbrăcat gros. Am avut noroc că este reabilitat termic blocul. În apartament este la fel de frig ca afară, însă diferența este că nu bate vântul și pot să-mi fac un ceai cald”, ne-a mărturist Magdalena, în vârstă de 78 de ani.

La scara vecină, un tânăr în vârstă de 27 de ani ne-a spus că își duce copilul la părinți, la țară.

„Copilul are un an și jumătate. Nu pot să-l țin în frigul din apartament. Îl duc la părinți, la țară, pentru că părinții au sobe din teracotă și se încălzesc cu lemne. Am trăit la țară, dar am sperat că dacă mă mut la oraș voi avea condiții. Ce condiții? E frig… Nu e apă caldă… E mai rău ca la țară”, ne-a povestit Mihai.

„M-au sunat oamenii să mă întrebe ce se întâmplă. În bloc avem cinci persoane cu vârsta de peste 70 de ani. La etajele 6 și 8 locuiesc două familii care au copii mici, de până în doi ani. Logic că toată lumea a fost disperată pentru că nimeni nu-și închipuia că vom rămâne în frig. Mulți se plângeau și înainte că nu au căldură, că apa caldă este de fapt călâie, dar acum a fost frig, iar apa a fost rece. Oamenii m-au sunat pe mine să se intereseze. Le-am dat numărul de telefon de la Termo Ploiești și s-au convins că nu sunt probleme în bloc, ci avaria este la cazanul cu apă fierbinte de la Termo Ploiești”, ne-a explicat un administrator de bloc