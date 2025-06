„Produsul Anului 2025” – găsește-l în magazinele ATAC din orașul tău

Cu un angajament constant pentru inovație, sustenabilitate și accesibilitate, Auchan România, operatorul rețelei de magazine ATAC Hiper Discount, a fost recompensat cu trei distincții majore în cadrul competiției „Votat Produsul Anului 2025”, cea mai importantă platformă de recunoaștere a inovației și performanței în rândul produselor, brandurilor și rețelelor de retail din România. Pe lângă titlul de Magazinul Anului în categoria Hipermarket & Supermarket, competiție organizată în premieră anul acesta sub aceeași umbrelă, Auchan a câștigat și premiul „Votat Produsul Anului – Marcă Proprie Distribuitor” în două categorii, cu produse realizate alături de producători locali: „Batoane cu fructe și nuci” cu gama de batoane cu fructe și „Brânzeturi bio” cu gama telemea ECO de vacă din filiera Auchan.

Batoanele cu fructe și nuci votate „Produsul Anului 2025” se găsesc și în magazinele ATAC

Produsele marcă proprie Auchan premiate în 2025 în cadrul Galei „Votat Produsul Anului 2025” pe care clienții le pot găsi pe rafturile magazinelor ATAC fac parte din gama de batoane cu fructe și nuci Auchan – câștigătoare în categoria „Batoane cu nuci și fructe”. Aceasta este formată din 9 sortimente produse în România și caracterizată de echilibrul dintre gust natural, ingrediente de calitate și forma practică.

Național Rezultatele Loto 6/49. Numerele câștigătoare extrase duminică Ieri, 29 iunie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, la categoria I,...

- Publicitate -

Magazinele ATAC – prețuri mici și acces la produse locale în comunitate

Magazinele ATAC, parte integrantă a rețelei Auchan România, oferă clienților acces la o gamă largă de produse alimentare și nealimentare la prețuri competitive, susținând în același timp producătorii locali.

Auchan România continuă să câștige încrederea consumatorilor cu produse marcă proprie la cel mai bun raport calitate-preț. Astfel, peste 1.000 din cele peste 1.300 de produse alimentare marcă proprie sunt realizate în parteneriat cu producători români, iar fiecare gamă este gândită să răspundă concret nevoilor actuale ale clienților, reflectând angajamentul retailerului pentru calitate, inovație și sustenabilitate.

- Publicitate -

În magazinele ATAC, consumatorii beneficiază de același angajament pentru calitate și sustenabilitate, într-un format de tip hiper-discount adaptat nevoilor comunităților locale. ATAC face parte din strategia omnicanal a Auchan România și oferă un concept modern de comerț cu prețuri mici, accesibil tuturor.

Încrederea consumatorilor, fundamentul succesului Auchan în competiția „Votat Produsul Anului”

Într-un climat în care încrederea consumatorilor devine moneda cea mai valoroasă, Gala „Votat Produsul Anului” s-a impus, de peste un deceniu, ca un barometru relevant al preferințelor românilor. În cadrul evenimentului sunt premiate cele mai apreciate produse marcă proprie din retailul autohton, dar și branduri și inițiative de impact, precum „Magazinul Anului”, pe baza unei metodologii riguroase, transparente și certificate la nivel internațional.

Miliția Consumatorului Fructe și legume cu nitrați, în piețe. Testul ”apei” la pepeni În lipsa unui control riguros din partea autorităților, în piețe ajung și fructe și legume care conțin substanțe toxice. Specialiștii în sănătate au explicat...

- Publicitate -

Premiul „Votat Magazinul Anului 2025” obținut de Auchan România în cadrul cele mai noi categorii introduse în competiție reprezintă o validare a experienței pe care retailerul o oferă clienților: o combinație între prețuri accesibile, gamă variată, produse responsabile și o strategie omnicanal bine calibrată. Această recunoaștere se bazează pe rezultatele unui studiu național, derulat între 24 martie – 31 mai 2025, pe un eșantion de 6.445 consumatori români din mediul urban, realizat de compania de cercetare Treetz sprl, membră ESOMAR, cu certificare Deloitte pentru metodologie.

În primii ani de la deschidere, Auchan s-a concentrat pe dezvoltarea formatului de hipermarket, ajungând la 33 de magazine în 18 orașe până în 2015. În următorii 3 ani, a lansat formatul de proximitate și magazinul online, iar în 2019 a deschis primul supermarket. În 2023, finalizează unul dintre cele mai ample proiecte din retail, integrarea a aproximativ 400 de magazine MyAuchan în stațiile Petrom și introduce conceptul de hiper-discount prin Auchan Discount, transformat în 2024 în ATAC Hiper Discount by Auchan. Magazinele ATAC sunt astăzi prezente în 8 orașe: Brașov, Ploiești, Timișoara, Târgu Mureș, Galați. Satu Mare, Sibiu și București. În 2024, Auchan a marcat de asemenea o premieră pe plan local prin inaugurarea primului magazin 100% automatizat – Auchan Go și a lansat franciza Simply by Auchan, o rețea formată în prezent din 35 de magazine de proximitate.

(P)