Cum să mănânci de Paște fără să-ți fie rău. Cele mai frecvente greșeli la masa de sărbători

Masa de Paște nu trebuie să însemne exces. Daniela Popa, singurul nutriționist dietetician licențiat din județul Prahova, explică ce greșeli fac românii după post și cum poți păstra tradiția fără probleme digestive sau kilograme în plus.

- Publicitate -

Românii trăiesc prin tradiții. Sărbătorile nu sunt doar momente din calendar, ci parte din identitatea noastră, trăite alături de familie și de oamenii apropiați, în jurul mesei.

Preparatele care revin an de an nu sunt simple feluri de mâncare, ci amintiri vii, încărcate de emoție, care ne întorc, de fiecare dată, în copilărie.

Paștele nu este doar despre mâncare, este despre atmosferă, despre bucuria revederii, despre gusturi cunoscute.

- Publicitate -

Și totuși, în jurul acestei sărbători s-a construit, în timp, și o problemă. Nu ține de tradiție, ci de cantitate, de exces, de acel tipar în care masa nu mai are un început și un sfârșit, ci devine un proces continuu care durează ore întregi, uneori zile.

Cele mai frecvente greșeli

Ca nutriționist, nu văd Paștele ca pe un pericol, dar văd foarte clar unde se rupe echilibrul.

Prima greșeală apare înainte să ne așezăm la masă. După post, de exemplu, corpul nu este pregătit pentru o încărcare bruscă. Digestia este mai lentă, iar reacția este imediată: balonare, greață, disconfort. Nu pentru că mâncarea este rea, ci pentru că este prea mult, prea repede.

A doua greșeală este ritmul, masa de Paște nu se termină niciodată cu adevărat. Se gustă, se mai pune ceva în farfurie, se mai taie o felie de cozonac, se mai adaugă un ou. Nu există pauză reală între mese, iar senzația de foame dispare complet. Se mănâncă din obișnuință, din automatism, nu din nevoie.

- Publicitate -

A treia greșeală este combinația. Avem, în aceeași masă, ouă, drob, carne de miel, preparate grase, salate cu maioneză și deserturi consistente. Nu este doar o problemă de calorii, ci de digestie. Corpul primește, simultan, prea multe tipuri de alimente grele.

Realitatea este simplă. Nu trebuie să scoți nimic din tradiție. Nu trebuie să renunți la drob, la ouă sau la cozonac. Dar trebuie să alegi cât mănânci din fiecare.

O masă de Paște echilibrată începe cu lucruri foarte simple.

În primul rând, porția. O farfurie normală, nu încărcată, schimbă complet situația. Două ouă nu sunt o problemă. Problema apare când devin patru, apoi șase, pe parcursul zilei. Drob da, dar 1-2 felii, nu jumătate de tavă. Friptură da, dar fără să fie dublată de alte preparate grele în aceeași farfurie.

În al doilea rând, ordinea. Dacă începi cu alimentele cele mai grele, deja ai pus presiune pe digestie.

Ideea este să îți începi ziua cu ceva potrivit: 1-2 felii drob + un ou roșu + un castravete + 5 roșii cherry și 4 ridichii.

- Publicitate -

În al treilea rând, pauza. Este probabil cel mai subestimat lucru. Corpul are nevoie de timp ca să proceseze ceea ce ai mâncat. Dacă nu există pauză, nu există nici control. Ideal, între mese ar trebui să existe câteva ore reale. După acel mic dejun prezentat, să aveți 2-3 ore pauză totală.

Desertul este un capitol separat. Cozonacul nu este o problemă. Pasca nu este o problemă. Problema apare când sunt consumate într-o cantitate foarte mare, imediat după o masă deja foarte grea. Aici, soluția nu este eliminarea, ci amânarea. Un desert mâncat mai târziu, într-un moment în care nu ești deja sătul, este mult mai bine tolerat. De exemplu, între mic dejun și masa de prânz și doar o singură felie.

Există și un alt aspect important: senzația de trebuie să gust din toate. Este una dintre cele mai frecvente situații. Din respect pentru gazdă, din obișnuință sau pur și simplu din dorința de a nu rata nimic, ajungem să punem în farfurie mai mult decât avem nevoie.

Dar nu este necesar să mănânci din toate la aceeași masă. Poți împărți. poți alege, poți lăsa pe mai târziu.

- Publicitate -

Sfaturi simple care chiar funcționează

Nu te așeza la masă foarte înfometat. O gustare mică înainte (un iaurt, un fruct) te ajută să nu exagerezi din start.

Nu mai găti cantitați industriale. Evitați astfel, risipa alimentară.

Folosește o farfurie normală și decide dinainte ce pui în ea. Nu completa din mers fără să fii atent.

Nu combina toate preparatele grele în aceeași masă.

Lasă pauză reală între mese. Nu ciuguli continuu.

Bea apă. Mult mai mult decât ai tendința.

Dacă ai mâncat mai mult la o masă, nu continua la fel la următoarea. Echilibrează, nu compensa.

Fă mișcare! O plimbare după masă ajută digestia mai mult decât pare.

Aceste lucruri nu schimbă tradiția. Dar schimbă complet felul în care te vei simți după aceste Sărbători.

- Publicitate -

Pentru cei care se tem de kilogramele în plus, lucrurile sunt mai simple decât par. Nu masa de Paște îngrașă, ci perioada prelungită de exces. Două-trei zile de dezechilibru nu schimbă semnificativ greutatea, dacă ulterior se revine la un ritm normal.

Problema apare atunci când acest tip de alimentație continuă și după sărbători. În final, mesajul este simplu. Paștele nu trebuie transformat într-o restricție, dar nici într-un exces fără control. Tradiția poate fi păstrată, fără ca sănătatea să fie pusă pe locul doi.

Nu este nevoie de reguli complicate. Doar de puțină atenție la cantitate, la combinații și la frecvență. Pentru că, dincolo de toate preparatele, ceea ce rămâne cu adevărat important este starea de bine. Nu trebuie să alegi între tradiție și sănătate. Le poți avea pe amândouă, dacă știi cum să le pui în farfurie.

Cum îți poți organiza mesele de Paște

Pentru cei care au nevoie de un reper concret, iată un exemplu simplu de organizare a meselor în zilele de Paște:

- Publicitate -

Ziua 1 – duminică

Mic dejun

1-2 felii drob + un ou roșu + câteva roșii și castraveți (legumele sunt foarte importante)

Gustare

o felie cozonac sau pască

Prânzul

un bol ciorbă + o felie pâine

Gustare – câteva căpșuni

Cina

Friptură cu o salată verde + ceapă verde + o felie pâine

Ziua 2 – luni

Mic dejun

1-2 felii drob + un ou roșu + câteva roșii și castraveți (legumele sunt foarte importante)

Gustare

o felie cozonac sau pască

Prânz

3 sarmaluțe cu multă varză lângă și puțină mămăligă bine fiartă

Gustare

căpșuni

Cina

Friptură cu o salată generoasă de varză în care adaugați puțin suc lămâie și o felie pâine

PAȘTE FERICIT!

- Publicitate -

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj – specializarea Nutriție și Dietetică, Daniela Popa are un cabinet în Ploiești și poate fi contactată AICI