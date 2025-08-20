De ce nu mai vor medicii să facă gărzi. Explicația managerului SJU Ploiești

Din cauza lipsei medicilor, Spitalul Județean de Urgență Ploiești se confruntă de foarte multă vreme cu probleme majore în acoperirea gărzilor pe unele secţii. Afectate din acest punct de vedere sunt mai ales Neurologia și Cardiologia, două specialități medicale vitale.

Cu un program de lucru de 24 de ore pentru o gardă și o sumă rămasă la nivelul salariului din 2017, tot mai puțini medici vor să lucreze în cursul nopții.

Managerul SJU Ploiești, medicul Sebastian Toma, a precizat faptul că problema deficitului de personal de pe secțiile de Neurologie și Cardiologie este veche de câțiva ani, asta deoarece mulți medici specialiști și-au deschis cabinete private în contract cu CNAS, renunțând la activitatea din spital.

„Sunt specialități în care unii medicii prestează o singură gardă, care este obligatorie legal.

Pe unele specialități, medicii doresc contracte de gărzi plătite mult mai mult decât contractele normale de gardă pe care le au aproape toți medicii specialiști.

Am încercat și am reușit să oferim un proiect prin care oferim stimulente graduale în funcție de numărul de gărzi efectuate de medicii titulari din spital și de către cei ce efectuează contracte normale de gardă, tocmai pentru a readuce echilibru în sistemul public.

Am apelat și la președintele CJ și avem promisiunea ministrului Sănătății pentru aducerea unor medici rezidenți din centrele universitare pentru a soluționa deficitul de personal, în condițiile stimulative legale.

Dacă se continua în sensul extinderii gărzilor prin contracte de prestări servicii, echitabil ar fi fost să beneficieze toate specialitățile care efectuează gărzi în condiții normale de plată să beneficieze de contracte preferențiale, acest lucru fiind nesustenabil financiar în condițiile în care toată societatea are de trecut o perioadă grea”, a precizat managerul SJU Ploiești, medicul Sebastian Toma.