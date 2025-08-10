Lista analizelor gratuite pentru persoanele nesigurate

Persoanele care nu sunt asigurate la sistemul de sănătate din România au posibilitatea de a beneficia, gratuit, de anumite servicii medicale, cum ar fi consultații și investigații medicale, în special în scopul prevenirii, depistări precoce și confirmări ale afecțiunilor oncologice, potrivit digi24.ro.

Accesul la aceste servicii se poate face în baza unei recomandări emise de către medicul de familie, iar finanțarea poate fi asigurată din fondurile destinate sistemului public de sănătate.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, mai multe persoane vor pierde calitatea de asigurat fără plata contribuției la sistemul public de sănătate.

„Există prevederi noi, care ne permit nouă, medicilor de familie, eliberarea unui bilet de trimitere pentru investigații medicale și persoanelor care nu sunt asigurate în sistemul de sănătate (neasigurații).

Mai exact, în cazul în care bănuim prezența unei Hepatite virale sau în cazul în care suspectăm o afecțiune oncologică, putem să eliberăm un bilet de trimitere (acestea au o rubrică specială pentru persoanele neasigurate) pentru a solicita un examen oncologic sau un examen de boli infecțioase”, a explicat pentru Digi24 Sandra Alexiu, medic de familie și Președinte la Asociația Medicilor de Familie București.

Pentru a putea beneficia de aceste servicii, persoanele neasigurate trebuie să se înscrie pe lista de pacienți a unui medic de familie, la alegere.

Dacă în perioada în care a fost asigurată, a avut un medic de familie, se poate reînscrie la acesta, iar ulterior, se va efectua programarea pentru o consultație de prevenție.

Consultațiile de prevenție pentru persoanele neasigurate se acordă pacienților, pe grupe de vârstă astfel:

Două consultații pe an/pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 28 și 39 de ani;

Până la 2 consultații pe an pentru persoanele peste 40 de ani, care sunt în evidența medicului de familie și cu alte afecțiuni cornice;

Până la 3 consultații pe an pentru persoanele de peste 40 de ani care nu sunt în evidența medicului de familie și cu alte afecțiuni cronice.

Dacă la oricare din consultații medicul de familie va avea suspiciunea că pacientul are o formă de cancer (boală oncologică), pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii, acesta va putea elibera un bilet de trimitere, după caz:

Să efectueze analize medicale gratuite, radiografii, ecografii;

Să fie consultat ambulatoriu de un medic specialist;

Să fie internat în regim de spitalizare de zi.

Pe baza biletului de trimitere, medicul specialist din ambulatoriu, va putea acorda pacientului, persoană neasigurată:

Consultații pentru depistarea afecțiunilor oncologice (se decontează maximum două consultații/trimestru, de personă).

A doua consultație se va face direct, fără să mai fie nevoie de un alt bilet de trimitere;

Proceduri diagnostice/servicii medicale în scop diagnostic.

După caz, medicul specialsit va putea eliberea pacientului (persoană neasigurată) un bilet de trimitere, marcat cu SO pentru:

Un alt medic specialist;

Analize de laborator/radiografii sau ecografii;

Spitalizare de zi.

Pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie, în cazul unei spitalizări de o zi, specialistul din ambulatoriu poate efectua investigații precum:

Diagnosticarea afecțiunii oncologice;

Evaluarea extensiei tumorale;

Evaluarea statusului clinico-biologic al pacientului cu o afecțiune oncologică.

Persoanele neasigurate pot beneficia de următoarele servicii medicale gratuite:

