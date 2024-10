Deficit de medici la Spitalul de Pediatrie din Ploiești. Părinte: „Nu toți avem bani să mergem în privat”

Deficit de medici la Spitalul de Pediatrie din Ploiești. Conducerea unității spune că face eforturi pentru a aduce doctori, însă, mulți dintre aceștia preferă să se îndrepte către marile centre universitare sau către clinici private. O ploieșteancă ne-a semnalat faptul că, odată ajunsă cu copilul la Policlinica de pe strada Tudor Valdimirescu, ce ține de spitalul Petrolul, a constatat că unitatea se confruntă cu o criză majoră de cadre medicale. „Nu toți avem bani să mergem la clinici private cu copiii”, a transmis femeia.

„Bună ziua. Doresc să sesizez faptul că la Policlinica pentru copii situată pe stradaTudor Vladimirescu din Ploiești, parte a Spitalului Petrolul, nu avem medic alergolog (se pare că un medic este în concediu și cealaltă doamnă doctor a demisionat). La endocrinologie la fel, nu avem medic pentru aproximativ o lună de zile, iar la ORL este un singur medic care consultă toți copiii și în spital și la policlinică, ceea ce este inadmisibil.

Se pare că avem de-a face cu un management defectuos. Sau fac aceste lucruri dinadins, pentru ca toți pacienții să meargă către privat. Dacă puteți face un material ar fi de mare ajutor pentru sutele de copii și părinți care nu au posibilitatea sa meargă la clinici private cu cei mici pentru că nu beneficiază de servicii medicale în sistemul de stat, chiar dacă este un drept fundamental dreptul la sănătate”, ne-a transmis cititoarea.

Managerul Spitalului de Pediatrie, medicul Anca Miu, a precizat că a trimis memorandum de deblocare a posturilor la Ministerul Dezvoltării, dar nu a primit nici un raspuns până în prezent.

„Dispunem de un medic specialist alergolog și avem și un rezident pe post. La endocronologie avem doi medici primari, dar unul este în concediu, este dreptul lui, iar la specialitatea ORL vom avea de la 1 ianuarie 2025 un rezident, anul 5. La începutul lunii noiembrie vom scoate la concurs postul de medic ORL, deoarece medicul Lupu a plecat prin demisie (și-a gasit un loc de munca la Bucuresti). Este singurul mod în care se pot scoate posturile la concurs: prin demisie,pensionare. În rest, toate posturile sunt blocate (austeritate).

Am trimis memorandum de deblocare la Ministerul Dezvoltării, dar nu am primit nici un răspuns până în prezent. De ce nu incearca mamica la Spitalul CF, deoarece am citit un articol în care scrie că medicul Parlea, specialist ORL, vede copii cu bilet de trimitere? Sau la alte cabinete din Ploiești care sunt în contract cu CAS Prahova? Spitalul de Pediatrie a încercat să aducă medici pe aceste specialități, dar sunt deficitare si doctorii preferă să rămână în centrele universitare. La oftalomogie, de exemplu, cele două doamne doctor sunt în concediu de creștere a copilului. Nu se pot scoate la concurs posturi care sunt ocupate decat pe perioade determinate și sunt blocate prin ordonanța de guvern”, ne-a precizat managerul Spitalului de Pediatrie din Ploiești.