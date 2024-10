„Toată recunoștința mea pentru medicul ORL Gabriela Chiriță”. Scrisoarea de mulțumire a unei ploieștence

Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați din Ploiești și întreg județul. Astăzi publicăm scrisoarea de mulțumire transmisă redacției noastre de către o cititoare pentru medicul ORL Gabriela Chiriță de la Secția Boldescu a Spitalului Județean Ploiești. „Un mare mulțumesc, spus din toată inima, pentru un medic de excepție”, este mesajul Georgianei Petcu din Ploiești.

Pe lângă articolele realizate de reporterii noștri despre doctorii buni în special din sistemul de stat, Observatorul Prahovean va publica și scrisorile de mulțumire ale pacienților transmise pe adresa redactie@observatorulph.ro sau la numărul de whatsapp 0785 075 112.

În urmă cu ani de zile, ploieșteanca a ajuns la medical Gabriela Chiriță cu fetița sa, atunci în vârstă de 6 ani. Micuța a fost diagnosticată cu otită, însă medicul a sesizat faptul că fata prezintă fren lingual, ceea ce o făcea să articuleze cu dificultate cuvintele.

„Am mers ani de zile cu cea mica la logoped, însă, problema era cauzată de această afecțiune pe care doamna doctor Chiriță, deși nu era specialitatea dânsei, a remarcat-o. Copila a fost operată și a început să vorbească așa cum trebuie. Practic, am ajuns la cabinet cu otită și am plecat cu încă un diagnostic ce îmi chinuia îngrozitor copilul. Nu am cuvinte să îi mulțumesc vreodată acestui înger de medic. Mi-a salvat fiica.

Recunoștința mea nu are margini. Vă mulțumesc, doamnă doctor, pentru bunătatea, profesionalismul și dedicația cu care aveți grijă de fiecare pacient. Sunteți o minune pentru toți cei care vă întâlnesc în calea lor. Să fiți sănătoasă și să aveți parte doar de pacienți recunoscători.

Vă doresc să practicați această meserie nobilă încă zeci de ani și să aveți parte de tot respectul celor care vă înconjoară”, a transmis cititoarea.