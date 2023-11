Șefa ATI de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, cea care s-a implicat enorm în acțiunile de combatere a pandemiei, invitat special la Gala Comunității Prahovene

În timpul pandemiei de Covid a avut o atitudine profesionistă și a demonstrat dedicare totală meseriei pe care a ales-o. Este recunoscută la nivelul județului pentru implicarea sa în acțiunile de combatere a pandemiei și nu a ezitat să se afle în prima linie atunci când situația a cerut-o. Șefa secției de ATI a Spitalului Județean din Ploiești, Gabriela Nacu, va fi invitat special la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle.

- Publicitate -

Medicul ATI Gabriela Nacu lucrează la Spitalul Județean de Urgență Ploiești de 23 de ani. Alți 5 i-a petrecut tot pe secția de Terapie Intensivă, însă la Spitalul Municipal Câmpina.

Perioada pandemiei, spune Gabriela Nacu, a fost una cumplită pentru toți medicii aflați în prima linie. Și-a făcut meseria cu dedicare și profesionalism, indiferent de riscuri.

„Și acum am rămas cu traume psihice, dar mereu am crezut cu tărie în jurământul lui Hipocrate pe care l-am depus când am ales medicina. Să vezi atâția tineri în saci negri, să asiști la atâta durere…Eu sunt un om puternic, dar perioada pandemiei pe secția ATI ne-a tulburat îngrozitor nu doar pe mine, ci pe toți colegii.

Însă eu consider că nu am făcut altceva decât datoria. Am luptat să salvăm pe cât mai mulți, de nenumărate ori epuizați fizic și psihic. Aș face-o oricând din nou, fiindcă asta este …normalitatea vieții mele. Să ajut cazurile grave și foarte grave care ajung în Terapie Intensivă”, ne-a spus medicul Gabriela Nacu.

Tot ea ține să adauge, că în timpul pandemiei de Covid, „am avut pacienți și pe targă, la care am făcut niște impovizații la linia de oxigen, în sensul că am avut oxigen cu derivații, ca dintr-o priză de oxigen să poți să ventilezi două ventilatoare, în condițiile în care am împrumutat paturi de la alte secții. Chiar a fost o luptă contra cronometru în niște condiții extrem de dure”.

Nici azi, medicul Gabriela Nacu nu poate spune că la ATI lucrurile sunt mai ușoare. Sunt medici puțini, iar cazurile s-au înmulțit.

- Publicitate -

„Sărăcia și lipsa de educație fac ca tot mai mulți oameni să ajungă în stare critică. Ignoră problemele de sănătate și ajung la noi când situația deja este nu gravă, ci foarte gravă. Iar noi încercăm să facem față în câți medici suntem tuturor cazurilor. E foarte greu și mă doare când văd că unii ne critică. Suntem oameni și noi, nu Dumnezei”, spune șefa secției ATI a SJU, Gabriela Nacu.

Întreaga sa activitate merită aprecierea comunității.

Puteți vota nominalizații la Gala Comunității Prahovene pe www.galaprahovei.ro, până pe 19 noiembrie, ora 23:59.