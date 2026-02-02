PSD nu-l mai vrea pe Bolojan. Ce spun liderii politici din Prahova

Atacurile PSD la adresa premierului Ilie Bolojan au escaladat în ultimele zile. Liderii social-democrați și-au exprimat public nemulțumirile, în timp ce PNL vorbește despre o „tensiune politică generată artificial”.

Tensiunile din Coaliția de guvernare s-au intensificat pe fondul criticilor publice formulate de lideri ai Partidului Social Democrat la adresa premierului Ilie Bolojan.

Duminică, după ce scandalul a escaladat, Partidul Social Democrat a decis, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate.

„PSD consideră că adoptarea imediată a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă”, potrivit unui comunicat de presă, citat de Antena 3.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan nu a exclus o variantă cu un guvern minoritar. (Detalii AICI).

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere liderilor PSD, PNL, AUR și USR de la Prahova cu privire la o posibilă schimbare a premierului Bolojan din fruntea Guvernului.

Bogdan Toader, președintele PSD Ploiești: „O schimbare de abordare trebuie să existe”

Deputatul Bogdan Toader susține că PSD „își dorește un program de relansare națională” și consideră că trebuie să existe „o schimbare de abordare”.

„Până acum s-a venit cu tot felul de măsuri de austeritate și este normal să existe măsuri în contrapartidă, de relansare economică, care să aducă stabilitate și fonduri mai mari la buget. Cred că ar trebui să se ajungă la un numitor comun, care să meargă la pachet cu măsurile anunțate de premierul Bolojan privind reforma administrației.

O schimbare de abordare trebuie să existe. Dacă nu va exista din partea premierului, atunci ar trebui să existe din partea persoanei care va ocupa funcția de prim-ministru”, a declarat Toader.

Mircea Roșca, președintele PNL Prahova: „O tensiune artificială, generată în primul rând de PSD”

Președintele PNL Prahova, Mircea Roșca, a catalogat situația drept: „o tensiune artificială, generată în primul rând de PSD și de populismul lor, prin care propun tot felul de măsuri nerealiste și profită de conjunctura politică în care votul lor este esențial pentru o majoritate capabilă să guverneze coerent”.

„Premierul Ilie Bolojan este un lider asumat, cu un plan clar de reformare a sistemului de stat, destul de îmbâcsit, care să genereze bani la buget prin reducerea cheltuielilor. Este un plan pe care își propune să îl urmeze fără compromisuri, ceea ce pentru PSD este destul de deranjant, nefiind obișnuiți cu astfel de abordări tranșante.

Dacă la această tensiune mai adăugăm și USR-ul, care cred că se pricepe cel mai bine în a generara conflicte, avem tabloul complet”, susține Roșca.

Adrian Axinia (AUR): „PSD se comportă duplicitar. Stă bot în bot cu PNL și USR la guvernare”

Liderul europarlamentarilor AUR în Parlamentul European, Adrian Axinia, susține că „AUR inițiază și votează la orice oră din zi și din noapte o moțiune de cenzură care să doboare acest Guvern”.

„Într-un punct îi dau dreptate lui Bolojan – PSD se comportă duplicitar. Stă bot în bot cu PNL și USR la guvernare, face sluj în fața lui Nicușor Dan, încercând însă în fața propriilor votanți să se prezinte ca Opoziție. De la un punct încolo, sunt penibili în acest balet dizgrațios”, consideră Axinia.

Cât privește înlocuirea lui Bolojan cu un alt liberal, Axinia susține că ideea este „caraghiosă”.

„Găsesc caraghioasă ideea că în țară ar curge lapte și miere dacă Bolojan ar fi înlocuit cu Predoiu, așa cum și-ar dori Grindeanu și Thuma. Nu au oameni, nu au idei, nu au credibilitate și nici soluții. România are nevoie de un restart total, nu de leucoplast pe rană”, a precizat Axinia.

Observatorul Prahovean a încercat să obțină un punct de vedere și din partea reprezentanților USR Prahova, însă până la publicarea articolului nu a primit un răspuns.

Reamintim faptul că Ilie Bolojan a fost numit premier în iunie 2025, iar o lună mai târziu a fost ales președinte al Partidului Național Liberal.