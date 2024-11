Elena Lasconi: Cer Parchetului General să se autosesizeze în cazul Simion. Marcel Ciolacu are doar două variante – fie desecretizează informațiile, fie demisionează!

Elena Lasconi, președinta USR și candidata USR la Președinție, solicită Parchetului General să se autosesizeze în cazul Simion, să verifice dacă Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Klaus Iohannis și Mircea Geoană știu, de luni bune încoace, de acțiunile unui posibil trădător de țară, dar ascund informațiile. Totodată, Elena Lasconi îi solicită lui Marcel Ciolacu să desecretizeze toate informațiile legate de George Simion și interdicția acestuia de a intra în Republica Moldova și Ucraina, informații pe care premierul PSD le cunoaște de 268 de zile.

„Ciolacu, Ciucă și Iohannis se joacă cu focul pe lângă cisterna cu gaz rusesc. România are nevoie de lideri, nu de combinatori care sunt în stare să joace țara la zaruri. Asistăm zilele acestea la o șaradă făcută în jurul lui George Simion de către coaliția PSD-PNL și sateliții ei. Disperarea este prea mare! Prin lipsa unor măsuri luate de toți acești «lideri», cu toții au devenit complicii, participanții penali, la acțiunile unui posibil trădător de țară, a portavocii lui Putin în România, pe care îl doreau în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Toți voiau să utilizeze informațiile pe care le dețineau împotriva lui, prin prisma funcțiilor ocupate”, declară Elena Lasconi.

Președinta USR solicită Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să se autosesizeze.

„Procurorii au obligația să ne lămurească pe toți dacă domnii Ciolacu, Ciucă, Iohannis, Geoană au avut și au informații care arată cât de periculos este George Simion și le-au ascuns. Le-au ascuns pentru un joc politic. Nu putem să vedem toți această mizerie și să stăm cu mâinile în sân”, afirmă Elena Lasconi.

Președinta USR arată că au trecut 268 de zile de când premierul Marcel Ciolacu știe de ce este interzis George Simion în Republica Moldova și Ucraina și până acum nu a făcut nimic.

„A spus cu gura domniei sale, în martie, că deciziile luate de Republica Moldova și Ucraina de a-l interzice pe Simion sunt întemeiate. Ce a făcut din martie până acum? Sau e complice și ascunde informații? Îi cer domnului Ciolacu să facă toate demersurile, să facă tot ce-i stă în putere să desecretizeze informațiile legate de George Simion. Sau să demisioneze! Cu un război la graniță, cu o avalanșă de fake news, cu fabrici de troli și boți, cu șase instituții care se ocupă de digitalizare, dar niciuna care să ne lămurească dacă alegerile de anul acesta sunt sau nu viciate de acest război hibrid, România nu-și permite jocuri politice pentru ca un anumit candidat să intre în turul II”, afirmă Elena Lasconi.

Președinta USR arată că și Serviciul de Informații Externe avea și are datoria să clarifice dacă George Simion s-a întâlnit pe teritoriul unui alt stat cu agenți ai serviciului secret rusesc.

„Domnul Gabriel Vlase, pesedistul de la SIE, nu credeți că are obligația să ne clarifice cu privire la un candidat la președinția României pe care două țări vecine l-au interzis? Dacă Simion s-a întâlnit cu agenți GRU în Republica Moldova, SIE oare chiar nu știe nimic? Domnul Vlase are obligația să iasă, să clarifice acest subiect. Să clarifice sau să plece acasă!”, precizează Elena Lasconi.

Aceeași obligație o are Serviciul Român de Informații. SRI, care nu mai are conducere civilă de un an și patru luni, are datoria să clarifice dacă informațiile vehiculate în spațiul public, inclusiv de șeful Comisiei de control al SRI din Parlament, se bazează pe informații pe care le deține și, dacă le deține, să spună de ce natură sunt ele.

Și, nu în ultimul rând, o responsabilitate în tăinuirea adevărului cu privire la acțiunile lui George Simion o are președintele Senatului, Nicolae Ciucă, în calitate de beneficiar al informațiilor din domeniul securității naționale.

„Am văzut că domnul Ciucă îi cere pe Facebook domnului Ciolacu să desecretizeze documentele legate de activitățile lui Simion. Ciudat. Foarte ciudat. Ori domnul general ne minte cu bună știință, arătând cu degetul spre alții, ori habar nu are legea. Domnul Ciucă și PNL sunt mult mai ocupați să încerce să mă intimideze decât să-și facă treaba. Sunt prea ocupați cu mine, singurul candidat de bună credință, dar văd că pe George Simion îl protejează cât pot și au grijă să-l facă mare. Domnii Ciolacu și Ciucă fac balet pe acest subiect cu grația a doi elefanți ce merg pe sârmă”, declară Elena Lasconi.

Președinta USR mai transmite un mesaj PNL, candidatului PNL la Președinție și lui Klaus Iohannis.

„Am văzut sondajul care mă prezintă pe locul doi, cot la cot cu matrioșca lui Ciolacu, băiatul lui Putin. Avem și noi sondajele noastre interne și arată exact ceea ce nu vrea PNL să spună: domnul Ciucă nu are absolut nicio șansă să meargă în turul II. Știu că domnul Ciucă reacționează la ordin, poate îi dă șeful său, domnul Klaus Iohannis, ordin să se retragă și să susțină candidatul de dreapta care e pe bune anti-PSD, care e candidat de dreapta veritabil. Adică eu”, conchide Elena Lasconi.