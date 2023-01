Petre Daea, ministrul Agriculturii: ”Tot timpul fac balet cu mintea. Fac balet cu mintea tot timpul, pentru că o am la mine. Nu obosesc. Eu sunt ca panoul fotovoltaic”

S-a făcut remarcat în guvernul Dăncilă prin declarațiile care de cele mai multe ori stârnesc râsul. Continuă acum, în al doilea mandat din fruntea Ministerului Agriculturii, în guvernul Ciucă.

Petre Daea este un personaj. Unii îl plac și îi apreciază activitatea de la minister, alții se distrează pe seama lui, aproape de fiecare dată când deschide gura.

Cert este că Petre Daea vorbește mult și are un talent deosebit de a bate câmpii/câmpiile cu grație. Prima apariție din 2023 este la fel de amuzantă. Petre Daea a fost întrebat ce preferă să mănânce de sărbători cu familia.

„Ce fac românii. Preferinţele mele sunt legate de ce fac aceşti români minunaţi, indiferent unde mă aflu. Dacă faci o sarma, mâncăm o sarma. Dacă faci o răcitură, mâncăm o răcitură. Dacă este o carne pe gratar, dacă este una la ceaun, mâncăm. Cum să nu mănânci?

Ştiu să gătesc, dar nu am timp. Eu de toate fac pentru că am învăţat de la muma. Mă lăsa acasă nu mor de foame. Găseam şi lemne să aprind focul, scoteam şi apa din fântână să fac mămăliga, găseam şi făina să o învârtesc, găseam şi lingura de lemn să nu se prindă şi ştiam să fac. Singur te învaţă. Te învaţă nevoia şi te învaţă dorinţa de a trăi şi a fi bine.

Eu am avut şi nevoie pentru că eram copil sărac. Am avurt şi dorinţa de a fi bine, am avut şi plăcerea de a face, am avut şi dragoste de fraţi, dragoste faţă de părinţi, într-un cuvânt am făcut ceea ce trebuia şi sunt foarte, foarte mulţumit.”

Despre Daea se spune că vorbește mult și uneori fără sens, respectiv ”că face balet în lanul de porumb”

Petre Daea a răspuns: „Tot timpul fac balet cu mintea. Să ştiţi că fac balet cu mintea tot timpul pentru că o am la mine. Nu obosesc”.

„Eu sunt ca panoul fotovoltaic. Mă încarc dacă e soare, iar noaptea am energie de peste zi. Aşa că nu stau deloc. Funcţionez tot timpul cu gândul că îmi fac datoria faţă de misiunea pe care mi-au încredinţat-o, prin decizie politică, prin decizie administrativă, prin orice. În momentul când te-ai aşezat pe scaunul răspunderii ministeriale să ştii că eşti responsabil pentru tot, iar tu eşti primul lucrător în minister şi nu altceva.”