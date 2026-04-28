Un animal revine în România după 200 de ani. Primele exemplare au ajuns într-un parc natural [VIDEO]

Elanul a revenit în pădurile României după o absență de aproximativ două secole, anunță Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.

Patru exemplare de elani, un mascul și trei femele, au fost aduse recent în Parcul Natural Vânători Neamț, unde vor fi aclimatizate înainte de a fi integrate în habitatul natural.

Animalele provin din centre specializate din Germania, Franța și Elveția și au fost selectate riguros pentru a se adapta cât mai bine la condițiile din România.

Potrivit reprezentanților Romsilva, cele patru exemplare vor sta timp de 30 de zile în carantină, perioadă în care vor fi monitorizate atent de specialiști pentru a se asigura că procesul de acomodare decurge în condiții optime.

Reintroducerea elanului în fauna României reprezintă un proiect important pentru biodiversitate, această specie dispărând din țara noastră în urmă cu aproximativ 200 de ani.