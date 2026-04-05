Noi detalii în cazul medicului ucis în București. Menajera victimei a fost reținută

O femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost reținută, duminică seară, în dosarul medicului ucis și incendiat în locuința sa din București. Bărbatul ar fi fost înjunghiat, iar ulterior apartamentul ar fi fost incendiat.

- Publicitate -

Anchetatorii au efectuat, duminică, percheziții la domiciliul suspectei, iar după mai multe ore de audieri, aceasta a fost reținută.

Femeia, potrivit Antena 3, și-ar fi recunoscut fapta, însă a susținut că a acționat în legitimă apărare. Aceasta le-ar fi declarat anchetatorilor că totul a degenerat în momentul în care nu i s-ar fi permis să părăsească locuința.

- Publicitate -

Cei doi se cunoșteau de aproximativ doi ani, după ce medicul ar fi publicat anunțuri prin care își căuta partenere. Potrivit acelorași surse, bărbatul o plătea pentru vizitele la domiciliu.

Femeia, care este căsătorită, ar fi lucrat fără forme legale ca menajeră și ar fi întreținut și relații intime cu medicul.

În cursul zilei de luni, suspecta urmează să fie prezentată în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

- Publicitate -

Reamintim că medicul a fost găsit mort în locuința sa, în urma unui incendiu izbucnit în apartament. Ancheta a stabilit că bărbatul ar fi fost înjunghiat înainte ca focul să fie pus intenționat, pentru a distruge urmele.

Inițial, anchetatorii au luat în calcul mai multe scenarii și nu au exclus nici varianta unui jaf. Ulterior, cercul de suspecți s-a restrâns, iar duminică dimineață au fost efectuate percheziții la domiciliul femeii, din județul Ilfov.