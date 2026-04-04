Coiful de la Coțofenești și brățările de aur, aduse sub pază strictă. Starea tezaurului

Coiful de aur de la Coțofenești și cele două brățări de aur recuperate, furate din Muzeul Drents din Olanda, vor fi aduse în țară în condiții de maximă siguranță. Autoritățile române au anunțat că pregătesc transportul, iar artefactele vor fi escortate sub pază strictă.

- Publicitate -

- Publicitate -

Transportul ar urma să fie unul special, sub stricta supraveghere a Jandarmeriei, pentru a evita orice risc.

În ce stare sunt obiectele de tezaur

Vineri, 3 aprilie, ministrul Culturii, Demeter András István, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că brățările sunt intacte, însă coiful a suferit „mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii”.

Obiectele de patrimoniu vor fi evaluate după ce ajung în țară, iar, în funcție de costurile de restaurare, dar și de valoarea celei de-a treia brățări nerecuperate, statul român va returna o parte din despăgubirile primite de la autoritățile olandeze, în cuantum de aproape 6 milioane de euro.

- Publicitate -

Cum vor fi returnate despăgubirile de statul român

„După ce se încheie procedura de evaluare și se vor face constatările și se va estima și cheltuiala cuprinsă în contractul de asigurare privind restaurarea oricăror intervenții asupra acestor artefacte, diferența se va restitui, pentru că este o obligație contractuală. Brățările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii. Suntem în derularea în continuare a unei cercetări judiciare, cu scopul de a identifica și cea de-a treia brățară”, a declarat ministrul Culturii.

Reamintim că anunțul privind recuperarea coifului dacic și a două brățări a fost făcut joi, 2 aprilie, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Muzeul Drents din Olanda. Piesele de tezaur au fost furate în noapte de 25 ianuarie 2025, de la Muzeul Drents din Olanda. La acea dată, Poliția din Olanda a anunțat că a fost o explozie urmată de jaf. (Detalii AICI).