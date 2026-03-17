Crimă în Vaslui: adolescent de 17 ani, suspect că a ucis un tânăr

Un adolescent de 17 ani din județul Vaslui este suspectat că a ucis un tânăr de 24 de ani și a încercat să incendieze cadavrul pentru a ascunde urmele crimei. Fapta a avut loc luni, în comuna Bunești–Averești, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între cei doi.

Potrivit primelor informații, victima fusese la un grătar la locuința tatălui adolescentului, iar ulterior cei doi au plecat împreună la un magazin din sat. La scurt timp, între adolescent și tânăr ar fi apărut un conflict care a degenerat în violențe.

Pentru că nu mai reveneau acasă, tatăl adolescentului a plecat să-i caute și a descoperit victima într-un șanț, la aproximativ 50 de metri de gospodărie. Acesta a alertat imediat autoritățile prin apel la 112.

Echipajele medicale și polițiștii ajunși la fața locului au constatat că tânărul prezenta arsuri la nivelul capului. Ancheta este în desfășurare, iar adolescentul este audiat pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs crima.