Bolojan anunță noi reguli pentru angajările la stat. Cum poate fi cumulată pensia cu salariul

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește modificarea legislației privind angajările în sectorul public și cumulul pensiei cu salariul. Potrivit șefului Executivului, proiectul de lege ar urma să fie discutat în Guvern în această săptămână și ulterior trimis în Parlament pentru dezbatere și adoptare.

Una dintre principalele schimbări vizează persoanele care beneficiază de pensii speciale și care lucrează în instituții publice. În cazul acestora, cumulul pensiei cu salariul ar urma să fie posibil doar dacă pensionarul renunță la 85% din valoarea pensiei pe perioada în care este angajat la stat.

Premierul a explicat că măsura este analizată pentru a corecta situațiile în care persoane pensionate la vârste relativ mici se reangajează imediat în sistemul public, în timp ce administrația trebuie să reducă numărul de angajați. Potrivit acestuia, există cazuri în care persoane pensionate la 50–52 de ani revin rapid în instituții ale statului și încasează simultan pensie și salariu.

În schimb, regulile nu ar urma să afecteze pensionarii din sistemul contributiv, adică pe cei care au lucrat întreaga perioadă necesară pentru pensie. Pentru aceștia, cumulul pensiei cu salariul nu ar fi restricționat.

„Nu este doar o problemă de echitate, ci și una de sustenabilitate economică”, a afirmat premierul, subliniind că sistemul public de pensii este pus sub presiune de pensionările timpurii din anumite domenii.

Potrivit datelor prezentate de șeful Guvernului, cel puțin 15.000 de persoane din sectorul public se află în situația de a cumula pensia cu salariul. Autoritățile spun că schimbarea regulilor ar trebui să contribuie la reducerea personalului din administrație și la o distribuire mai echitabilă a resurselor bugetare.