Explozie puternică într-un bloc din Călărași: 17 persoane evacuate – FOTO

Roxana Tănase
explozie
Foto sursă: ISU Călărași

O explozie puternică s-a produs joi seară, în jurul orei 22.00, într-un apartament situat la etajul unu al unui bloc de pe strada Victoriei, din Călărași. În urma deflagrației, 17 persoane au fost evacuate din imobil.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, SMURD și Serviciul de Ambulanță, dar și un echipaj specializat CBRN, pregătit pentru intervenții în cazul substanțelor periculoase.

Explozia nu a fost urmată de incendiu. Potrivit primelor informații, deflagrația s-ar fi produs în urma unei acumulări de gaze.

Două dintre persoanele evacuate au fost preluate de echipajele de ambulanță după ce au suferit atacuri de panică, iar o a treia persoană, care prezenta hipertensiune, a fost transportată la spital cu o ambulanță SMURD.

„La acest moment la fața locului se fac verificări, find prezenți reprezentanții de la operatorul de gaze și de la rețele electrice.
De asemenea, se vor face verificări și din punct de vedere al structurii imobilului”, a precizat plutonier adjutant șef Ștefan-Ovidiu Tătăranu, purtător de cuvânt al ISU „Barbu Știrbei” Călărași.

