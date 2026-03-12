- Publicitate -
Cine sunt cei șase români aflați în topul celor mai bogați oameni din lume. Sursele averilor

Șase români se regăsesc în clasamentul miliardarilor realizat anual de revista Forbes, care include cei mai bogați oameni ai planetei. Averile acestora provin în principal din domenii precum tehnologia, retailul sau investițiile.

În fruntea românilor din clasament se află antreprenorii din domeniul tehnologiei Ion Stoica și Matei Zaharia, fondatorii companiei de software Databricks, fiecare cu o avere estimată la aproximativ 2,5 miliarde de dolari.

Pe listă se regăsește și fostul tenismen Ion Țiriac, care și-a construit averea în special prin investiții în domenii precum imobiliare, auto, servicii financiare și asigurări. Averea sa este estimată la peste două miliarde de dolari.

În top apar și frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii rețelei de magazine de bricolaj Dedeman, una dintre cele mai mari afaceri antreprenoriale din România. Averile lor sunt evaluate la aproximativ două miliarde de dolari, respectiv peste un miliard de dolari.

Lista este completată de antreprenorul din tehnologie Daniel Dines, fondatorul companiei UiPath, primul „unicorn” românesc din industria software. Averea sa este estimată la aproximativ 1,3 miliarde de dolari, în scădere față de anul trecut, fiind singurul român din clasament a cărui avere a scăzut în această perioadă.

În total, România are șase reprezentanți în clasamentul miliardarilor realizat de Forbes, care include peste 3.000 de persoane cu averi de cel puțin un miliard de dolari la nivel global.

