Prețul gazelor rămâne plafonat. ”Ignorați notificările cu scumpiri”

Autor: Marius Nica
După 1 aprilie, prețul gazelor rămâne la aceeași valoare ca și până acum. Chiar dacă unii furnizori și-au notificat clienții că vor mări tarifele, scumpirile nu se vor mai aplica.

Preț plafonat: maximum 0,31 lei/kWh

Ordonanța de urgență care stabilește modul de formare a prețului la gaze pentru consumatorii casnici în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 a fost publicată luni seară în Monitorul Oficial și intră în vigoare de la 1 aprilie, după expirarea schemei actuale de plafonare și compensare.

Potrivit noii ordonanțe, prețul final facturat populației rămâne plafonat la cel mult 0,31 lei/kWh pentru intervalul 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Cum se calculează prețul

Potrivit  Digi24, ordonanța introduce reguli de calcul pentru prețul final (cost de achiziție, componenta de furnizare, tarife reglementate de transport/distribuție stabilite de ANRE, plus taxe precum TVA și accize).

În plus, componenta de furnizare este limitată și apare un preț reglementat la producători pentru cantitățile destinate populației.

Actul normativ introduce și obligații privind înmagazinarea gazelor pentru sezonul rece următor: în perioada 1 aprilie – 31 octombrie 2026, furnizorii și producătorii de energie termică trebuie să constituie stocuri minime în depozitele subterane, la un nivel național de cel puțin 90% din capacitatea de înmagazinare.

Ce se întâmplă cu notificările primite deja

Furnizorii sunt obligați să informeze consumatorii despre modificări odată cu prima factură emisă după intrarea în vigoare a ordonanței. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că notificările anterioare, cu oferte peste plafon,  nu mai sunt valabile după adoptarea OUG.

Pentru nerespectarea obligațiilor, ordonanța prevede amenzi între 1% și 5% din cifra de afaceri. Aplicarea sancțiunilor revine ANRE și ANPC – în cazul clienților casnici.

