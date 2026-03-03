Trafic restricționat pe DN1 București – Ploiești. Anunțul CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că traficul rutier va fi restricționat, în noaptea de marți spre miercuri, pe DN1, pe sectorul cuprins între km 10+200 și km 11+450.
Măsura este necesară pentru realizarea marcajelor de separare a benzilor de circulație.
„Traficul rutier va fi restricționat în această noapte, în intervalul 23:00–04:00, pe DN1, în zona stației de metrou Paris, pe sectorul cuprins între km 10+200 și km 11+450”, a anunțat CNAIR.
Pe durata lucrărilor, circulația se va desfășura astfel:
- două benzi pe sensul București–Ploiești;
- o bandă pe sensul Ploiești–București.
Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zona lucrărilor, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile echipajelor aflate în teren.
Autoritățile recomandă planificarea din timp a traseului pentru a evita eventualele întârzieri.