Trafic restricționat pe DN1 București – Ploiești. Anunțul CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că traficul rutier va fi restricționat, în noaptea de marți spre miercuri, pe DN1, pe sectorul cuprins între km 10+200 și km 11+450.

Măsura este necesară pentru realizarea marcajelor de separare a benzilor de circulație.

„Traficul rutier va fi restricționat în această noapte, în intervalul 23:00–04:00, pe DN1, în zona stației de metrou Paris, pe sectorul cuprins între km 10+200 și km 11+450”, a anunțat CNAIR.

Pe durata lucrărilor, circulația se va desfășura astfel:

două benzi pe sensul București–Ploiești;

o bandă pe sensul Ploiești–București.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zona lucrărilor, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile echipajelor aflate în teren.

Autoritățile recomandă planificarea din timp a traseului pentru a evita eventualele întârzieri.