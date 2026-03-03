Primii români blocați în Orientul Mijlociu au revenit în țară

Peste 300 de români blocați în Orientul Mijlociu din cauza conflictului din regiune au ajuns în România în noaptea de luni spre marți, pe Aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni), cu două zboruri speciale TAROM operate din Cairo (Egipt).

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că cele două curse au adus 318 cetățeni români, „pelerini și turiști”, în sistem charter, organizat de agențiile de voiaj împreună cu TAROM.

În replică, mulți dintre românii repatriați susțin că au fost nevoiți să-și plătească singuri biletele de avion la compania Tarom, prețul fiind de peste 400 de euro.

Potrivit declarațiilor oficiale, românii blocați în Israel au ajuns în Egipt prin punctul de frontieră Taba, fiind asistați la trecerea frontierei și la aeroport de echipa consulară și de Ambasada României la Cairo.

HotNews notează că traficul aerian către și dinspre Egipt nu este afectat de conflict, însă zborurile au fost reprogramate pentru luni seară din cauza întârzierilor cu care grupurile au ajuns la Cairo.