- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Vor ajunge benzina și motorina 10 lei/litru din cauza războiului din Iran? Precizările ministrului Energiei

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
benzinarii statie alimentare carburanti
foto caracter ilustrativ

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat luni că nu există, în acest moment, niciun motiv real pentru ca prețul carburanților să ajungă la 10 lei pe litru, în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu.

- Publicitate -

„Statul este în alertă. Avem rezerve suficiente, inclusiv din rezerva statului, pentru 90 de zile”, a transmis Bogdan Ivan într-o conferință de presă.

Acesta a precizat că autoritățile monitorizează atent piața pentru a preveni eventuale specule generate de contextul internațional, iar o eventuală creștere mai mare de 3-5 bani pe litru nu este justificată în prezent.

- Publicitate -

„Ne-am asigurat că nu se folosește acest context internațional pentru o eventuală speculă din partea unor actori economici.

O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față, iar acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina la 10 lei sunt niște minciuni sfruntate.

Vreau să le dezavuez total, pentru că nu există niciun argument rațional, comercial sau economic pentru care prețul la pompă să ajungă la aceste cote”, a declarat ministrul.

- Publicitate -

Acesta a adăugat că Guvernul a luat măsuri încă de la începutul conflictului și că a existat o coordonare permanentă între ministere pentru a preveni eventuale dezechilibre pe piața carburanților.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

„Te uiți spre cer și auzi bubuituri”. Prahoveanul Adrian Dragomir, fondatorul Termene.ro, blocat în Dubai

Corina Matei Corina Matei -
Odată cu izbucnirea conflictului armat din Orientul Mijlociu, sute...

Drept la replică. Ce spun tiktok-erii care au filmat noaptea în Castelul Iuliei Hasdeu

Corina Matei Corina Matei -
În data de 24 februarie 2026, Observatorul Prahovean a...

„Bolnavi” doar pe hârtie. Unul din zece dosare de handicap verificate în Prahova nu se nejustifică

Marius Nica Marius Nica -
Într-un răspuns pentru Observatorul Prahovean, Ministerul Muncii a transmis...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -