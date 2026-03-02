Vor ajunge benzina și motorina 10 lei/litru din cauza războiului din Iran? Precizările ministrului Energiei

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat luni că nu există, în acest moment, niciun motiv real pentru ca prețul carburanților să ajungă la 10 lei pe litru, în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu.

- Publicitate -

„Statul este în alertă. Avem rezerve suficiente, inclusiv din rezerva statului, pentru 90 de zile”, a transmis Bogdan Ivan într-o conferință de presă.

Acesta a precizat că autoritățile monitorizează atent piața pentru a preveni eventuale specule generate de contextul internațional, iar o eventuală creștere mai mare de 3-5 bani pe litru nu este justificată în prezent.

- Publicitate -

„Ne-am asigurat că nu se folosește acest context internațional pentru o eventuală speculă din partea unor actori economici.

O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față, iar acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina la 10 lei sunt niște minciuni sfruntate.

Vreau să le dezavuez total, pentru că nu există niciun argument rațional, comercial sau economic pentru care prețul la pompă să ajungă la aceste cote”, a declarat ministrul.

- Publicitate -

Acesta a adăugat că Guvernul a luat măsuri încă de la începutul conflictului și că a existat o coordonare permanentă între ministere pentru a preveni eventuale dezechilibre pe piața carburanților.