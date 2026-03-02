- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

MApN: Scutul de la Deveselu poate apăra România de rachetele din Iran

Marius Nica
Autor: Marius Nica
scutul de la deveselu

Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică seară, în contextul deteriorării situației de securitate din Iran și al escaladării din Orientul Mijlociu, că „nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național”.

- Publicitate -

În același comunicat, MApN precizează că Armata României are permanent în serviciu forțe pentru supravegherea mediilor aerian, naval, terestru, informațional și cyber, precum și pentru detectarea amenințărilor și reacția imediată, militari și specialiști civili fiind în permanență în servicii 24/7.

Ministerul arată că Armata „și-a ajustat postura” și că au fost dispuse măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată.

- Publicitate -

În mesajul oficial, MApN subliniază rolul sistemului antirachetă din România:

„Facilitatea navală a Statelor Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă și control al NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice.”

Totodată, ministerul precizează că se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia „pe toate palierele”.

Baza de la Deveselu (județul Olt) găzduiește sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, care a devenit operațional în 2016 și reprezintă una dintre componentele europene ale scutului NATO.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

„Te uiți spre cer și auzi bubuituri”. Prahoveanul Adrian Dragomir, fondatorul Termene.ro, blocat în Dubai

Corina Matei Corina Matei -
Odată cu izbucnirea conflictului armat din Orientul Mijlociu, sute...

Drept la replică. Ce spun tiktok-erii care au filmat noaptea în Castelul Iuliei Hasdeu

Corina Matei Corina Matei -
În data de 24 februarie 2026, Observatorul Prahovean a...

„Bolnavi” doar pe hârtie. Unul din zece dosare de handicap verificate în Prahova nu se nejustifică

Marius Nica Marius Nica -
Într-un răspuns pentru Observatorul Prahovean, Ministerul Muncii a transmis...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -