Tulpină bacteriană antică descoperită în Peștera Scărișoara, rezistentă la antibiotice moderne

pestera Scărisoara
Foto sursă: drumliber.ro

O tulpină bacteriană descoperită în ghețarul subteran din Peștera Scărișoara este rezistentă la mai multe antibiotice moderne, potrivit unui studiu relatat de CNN. Descoperirea oferă noi indicii despre originea naturală și vechimea mecanismelor de rezistență la antibiotice.

Peștera Scărișoara adăpostește unul dintre cei mai mari ghețari subterani din lume, o masă de gheață formată în urmă cu aproximativ 13.000 de ani. În interiorul acestei calote de gheață, cercetătorii au identificat și analizat microbi care au rămas latenți timp de milenii.

Potrivit CNN, o echipă de oameni de știință a reușit să studieze o tulpină bacteriană care s-a dovedit rezistentă la 10 antibiotice utilizate în prezent pentru tratarea unor afecțiuni precum infecțiile tractului urinar și tuberculoza.

Cercetătorii subliniază că nu există dovezi că această bacterie ar reprezenta un pericol pentru sănătatea umană. Totuși, descoperirea oferă informații importante despre evoluția rezistenței la antibiotice.

