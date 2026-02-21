- Publicitate -
Ro-Alert pentru o fată de 12 ani dată dispărută în București

Roxana Tănase
Autoritățile au emis, vineri seară, un mesaj Ro-Alert pentru o minoră, în vârstă de 12 ani, data dispărută în Sectorul 6 din București. Copila a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Potrivit mesajului Ro-Alert, minora dată dispărută se numește Nicolae Elena Maria, are 146 cm înălțime, aproximativ 35 kg, păr lung blond și ochi albaștri.

La momentul dispariției, purta blugi gri, hanorac negru, geacă roz. Avea asupra sa un rucsac roșu de dimensiuni mici.

Polițiștii au declanșat procedurile de căutare la nivel național. Persoanele care dețin informații sunt rugate să apeleze 112 sau să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.

