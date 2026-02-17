România nu aderă la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Explicațiile lui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat că țara noastră nu va adera, pentru moment, la inițiativa internațională „Consiliul pentru Pace” lansată de administrația americană, subliniind că decizia depinde de compatibilitatea acesteia cu obligațiile internaționale asumate deja de statul român.

Șeful statului susține că aderarea României la Consiliul pentru Pace al lui Trump în acest moment ar putea încălca obligații pe care țara noastră le are față de Uniunea Europeană.

„Sunt două lucruri diferite aici, în primul rând carta și calitatea de membru, această discuție va mai dura pentru că această organizație are o cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre.

Și în această cartă sunt prevederi care sunt în contradicție cu angajamente internaționale pe care România și le-a luat. Membrii acestei organizații își propun împreună să pună sancțiuni, dar România are o obligație față de Uniunea Europeană privind sancțiunile pe care le-ar putea dispune față de o țară sau de un operator economic.

Evident că suntem oameni serioși, nu putem semna încălcând o obligație pe care ne-am asumat-o deja.

Sunt discuții care ar putea sa mai dureze. Pe de altă parte, acum are loc întâlnire de lucru a organizației Board of Peace și după ce am primit o invitație am solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate face un stat care nu e membru, dar care e rezonant cu direcția acestei organizații.

După câteva zile de discuții cu partea americană, am decis că e în interesul României să participăm în calitate de observator”, a declarat președintele. Nicușor Dan a explicat ce înseamnă rolul României de observator la reuniunea de joi a Consiliului.

„Înseamnă să ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcția în care merge acesta organizație. Deciziile acestui comitet nu sunt opozabile, tu poți să spui pe ‘această decizie nu o susțin’”.