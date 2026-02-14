Ce pensie va încasa judecătoarea celebră pentru „M-a sunat Lia”

Președintele Nicușor Dan a semnat joi decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, vicepreședintă a Curții de Apel București. Potrivit Administrației Prezidențiale, magistratul se pensionează începând cu 15 februarie.

Judecătoarea, în vârstă de 51 de ani, obținuse decizia de pensionare încă din 2023, anterior modificărilor legislative care au stabilit că pensia nu poate depăși ultimul salariu net încasat. Hotărârea de pensionare a fost aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii.

Ce pensie va primi

Conform datelor publicate de Curtea de Apel București, în septembrie 2025, salariile brute ale celor două vicepreședinte ale instanței erau de 37.847 lei, respectiv 36.391 lei. La acestea se adăugau sporuri pentru condiții grele de muncă (300 lei), suprasolicitare neuropsihică (aproximativ 6.700–6.900 lei) și pentru păstrarea confidențialității (circa 1.400–1.456 lei).

Raportat la aceste venituri și la prevederile legale privind pensiile magistraților, un calcul estimativ arată că Ionela Tudor ar urma să încaseze o pensie de aproximativ 30.000 de lei lunar, echivalentul a circa 6.000 de euro, potrivit hotnews.ro.

Cariera și momentul „M-a sunat Lia”

Ionela Tudor a devenit judecător la Curtea de Apel București în 2021, iar din 2025 a ocupat una dintre cele două funcții de vicepreședinte ale instanței. Anterior, a activat la Tribunalul București, Tribunalul Ialomița, Tribunalul Călărași, Judecătoria Slobozia și Judecătoria Fetești.

Numele său a devenit cunoscut publicului larg după un moment petrecut pe 11 decembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă organizate de Curtea de Apel București, la scurt timp după apariția documentarului Recorder „Justiție capturată”.

În timpul declarațiilor, vicepreședinta instanței i-a șoptit președintei Curții de Apel că a fost sunată și a părăsit temporar prezidiul, spunând: „M-a sunat Lia”. Momentul, surprins de jurnaliști, a generat ample dezbateri în spațiul public.