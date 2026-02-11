Legea pentru a doua opinie medicală, votată în Parlament: Consultația va fi decontată de stat

Legea care stabilește dreptul la a doua opinie medicală, decontată prin sistemul public de asigurări de sănătate, a fost votată miercuri, 11 februarie, în Camera Deputaților. Concret, legea introduce dreptul pacienților de a mai cere părerea unui al doilea medic.

Inițiativa a fost susținută de deputații Ovidiu Cîmpean (PNL) și Vass Levente (UDMR).

Potrivit acestora, măsura urmărește reducerea erorilor de diagnostic, evitarea intervențiilor chirurgicale inutile și creșterea calității actului medical, oferind tuturor pacienților acces la o evaluare suplimentară fără costuri suplimentare.

„Reducem riscul erorilor de diagnostic, evităm intervențiile chirurgicale inutile și economisim resurse pe termen lung. Am inițiat acest proiect alături de colegul meu, deputatul UDMR dr. Vass Levente, pentru că, în fața unui diagnostic grav sau a unei intervenții chirurgicale majore, orice pacient se simte vulnerabil”, a transmis co-inițiatorul proiectului, deputatul PNL Ovidiu Cîmpean.

Potrivit proiectului de lege adoptat în Camera Deputaților, care este for decizional, pacientul are dreptul de a fi direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unității medicale în care s-a desfășurat consultația.

Toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultație medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obține a doua opinie medicală pe baza investigațiilor medicale existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată.