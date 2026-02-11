Bolojan respinge cererea profesorilor: Norma didactică rămâne la 20 de ore, în ciuda amenințărilor cu greva

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat luni, 9 februarie 2026, că nu este posibilă revenirea normei didactice la 18 ore, chiar și în contextul în care profesorii amenință că vor declanșa greva generală. Șeful Guvernului a transmis că norma de 20 de ore, introdusă prin Legea Bolojan, este o normă la nivelul minim european.

„Din punctul meu de vedere, acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o normă la nivelul minim european. În Germania, norma de predare este de 24 de ore. Şi trebuie să fim realişti când generăm nişte aşteptări. Acea măsură a fost o măsură de corecţie generală.

Ceea ce trebuie să facem în acest an este să stabilizăm învăţământul, să alocăm toate resursele care sunt necesare.

Şi, ştiind că nu putem creşte bugetele în mod substanţial de la un an la altul, aceasta este realitatea, indiferent ce guvern va veni şi indiferent ce coaliţie va fi, pentru că avem nişte constrângeri, să lucrăm în câteva zone în care să creştem calitatea învăţământului”, a transmis Ilie Bolojan, potrivit digi24.ro.

Premierul a mai adăugat faptul că educația nu înseamnă doar resurse financiare, ci și o adaptare a învățământului românesc la realitatea economică.