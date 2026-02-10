Bolojan: Absolvenții de medicină ar trebui să lucreze în România câțiva ani după absolvire

Premierul României, Ilie Bolojan, susține că absolvenții facultăților de medicină de stat să profeseze în România pentru o perioadă de câțiva ani după absolvire.

„În ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural – urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi, în ţara noastră, de o pregătire medicală pe toată durata parcursului – studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român – ai o obligaţie faţă de ţara aceasta.

Şi cel puţin câţiva ani de zile – doi, trei, patru, cinci ani de zile – trebuie să lucrezi undeva în România. Dar haideţi să punem asta în practică”, a afirmat prim-ministrul, marţi, la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România, potrivit Agerpres.

Acesta a atras atenția asupra faptului că din 7.000 de absolvenți ai facultăților de medicină din România, doar 1.000 sunt angajați în sectorul public, iar mulți dintre ei ajung să lucreze în alte țări.

„Atunci cu siguranţă nu vom avea 7.000 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină din România, vreo 4.000 la rezidenţiat şi, după nu ştiu câţi ani de zile, cam 1.000 de angajaţi în sectorul public. Şi ceilalţi, din păcate, sunt pierduţi şi suntem pe locurile unu, doi şi trei, în multe ţări europene, ca număr de medici.

Dar pentru asta trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi, într-adevăr, să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urban mic şi aşa mai departe”, a precizat Bolojan.