Regulă nouă în UE: toate mașinile noi vor avea lumină specială de frână pentru frânările de urgență

Uniunea Europeană pregătește noi modificări legislative menite să crească siguranța rutieră și să îi avertizeze mai eficient pe șoferi asupra pericolelor din trafic.

- Publicitate -

Una dintre principalele cauze ale accidentelor grave este nepăstrarea distanței corespunzătoare față de vehiculul din față, mai ales în cazul frânărilor bruște.

Pentru a reduce riscul unor astfel de incidente, o nouă prevedere legală va intra în vigoare din 7 iulie.

- Publicitate -

Astfel, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană vor trebui să fie echipate cu o lumină specială de frână, destinată să semnalizeze frânarea de urgență și să îi avertizeze din timp pe ceilalți participanți la trafic. Citește continuarea pe icars.ro