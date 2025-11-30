Studiu: 13% dintre copiii cu vârste între 10 și 14 ani au fumat

Ministerul Educației a transmis, printr-un comunicat, că potrivit unui studiu realizat recent de World Vision România, pe un eșantion de copii cu vârste între 10 și 14 ani, a arătat că 13% dintre ei au fumat, 30% au consumat alcool, iar 69% se joacă zilnic jocuri online.

Ministerul Educaţiei arată că Studiul ESPAD 2024 (Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) a arătat scoruri îngrijorătoare ale adolescenților români în privința comportamentelor adicive, precum alcool, droguri, fumat și jocuri de noroc.

Totodată, World Vision România, folosind un chestionar adaptat din instrumentele internaţionale ESPAD, a realizat recent un studiu reprezentativ pe un eşantion de copii cu vârste între 10 şi 14 ani.

”Rezultatele arată că aproximativ 69% participă zilnic la jocuri online, 30% au consumat alcool cel puţin o dată, iar 13% au fumat. În acest sens, autorii studiului (World Vision România) reamintesc că astfel de comportamente reflectă vulnerabilităţi emoţionale şi sociale, semnalând necesitatea suplimentării factorilor de protecţie”, precizează ministerul.

De asemenea, Studiul ESPAD a investigat și direct starea de sănătate psihologică autopercepută. Aceasta a fost măsurată prin WHO-5 Well-being Index, evaluată prin raportare retroactivă la ultimele două săptămâni, un scor de peste 50 arătând o stare de sănătate psihologică autopercepută bună.

”În general, rezultatele ESPAD 2024 arată o stare de sănătate psihologică bună a adolescenţilor români (63), peste media europeană (59 – minimum 43/maximum 77). De asemenea, este de observat că băieţii au scoruri mai crescute (74) decât fetele (53)”, subliniază Ministerul Educaţiei.

”Aşa cum rezultă şi din Raportul QX, Ministerul Educaţiei şi Cercetării este preocupat ca misiunea fundamentală a educaţiei – formarea de competenţe – să se desfăşoare într-un context general care promovează şi sănătatea mintală, şi starea de bine.

În acest sens, reforma curriculară (pentru a eficientiza procesul educaţional şi a introduce şi componente de sănătate mintală) şi cea legată de consiliere şi orientare (curricular şi prin servicii de specialitate) sunt în plină derulare, cu impact potenţial pozitiv atât asupra elevilor/cadrelor didactice, cât şi asupra întregului ecosistem educaţional.

Adăugăm, în acest context, şi faptul că Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu UNICEF şi Direcţia Generală pentru Sprijinirea Reformelor Structurale a Comisiei Europene (DG REFORM), implementează proiectul „Politici şi resurse pentru şcoli sigure şi suportive”, al cărui obiectiv general îl reprezintă promovarea unui mediu şcolar sănătos şi sigur în care învăţarea socială şi emoţională, sprijinul psihosocial şi sănătatea mintală fac parte din cultura şi practica curentă a fiecărei şcoli (ca abordare la nivelul şcolii în ansamblu)”, se menţionează în comunicat.

Proiectul răspunde raportului „Analiza stării de bine şi a sănătăţii mintale în rândul copiilor din învăţământul gimnazial în România”, care a fost lansat în luna septembrie 2025.