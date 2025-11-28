Reacția Hidroelectrica la acuzațiile privind „curentul gratis”

Hidroelectrica a reacționat după apariția afirmațiilor potrivit cărora compania ar fi furnizat energie electrică fără factură pentru aproximativ 20 de firme și instituții religioase. Compania susține că afirmațiile sunt „scoase din context”, „distorsionate” și riscă să afecteze nejustificat imaginea unei companii listate.

„Prezentarea în mod distorsionat a unor situaţii din perioada 2018-2022, în legătură cu care Hidroelectrica a luat măsuri legale, riscă să afecteze nejustificat imaginea unei companii care a demonstrat în mod constant integritate, profesionalism şi eficienţă operaţională.

Reamintim că Hidroelectrica este o companie listată care respectă standardele de guvernanţă corporativă, asigurând transparenţă, responsabilitate şi procese decizionale conforme celor mai bune practici din industrie.

În plus, structurile de conducere sunt independente şi funcţionează pe baza unor criterii clare de performanţă, garantând protejarea intereselor acţionarilor şi administrarea eficientă a resurselor”, se menţionează într-un comunicat al companiei transmis joi AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în Hidroelectrica, activitatea de furnizare – adiacentă core-business-ului reprezentat de producţia de energie, este gestionată de departamente specializate, care reunesc aproximativ 150 de angajaţi.

„Ca în orice companie mare din domeniul energetic, procesele sunt organizate pe niveluri decizionale clar delimitate, astfel încât responsabilităţile operaţionale nu intră în atribuţiile directe ale CEO-ului, oricare ar fi acesta.

Sugestia contrară este eronată şi tendenţioasă, întrucât furnizarea reprezintă o zonă tehnică de mare complexitate şi volum, administrată exclusiv de structurile de specialitate desemnate prin intermediul unor sisteme informatice complexe, corelate cu cele ale operatorilor de distribuţie”, se precizează în comunicat.

Reprezentanții companiei au subliniat că întârzierile punctuale în facturare nu au reprezentat „furnizare gratuită”, ci au avut la bază cauze obiective, precum pandemia, sau modificări legislative.

„De asemenea, acolo unde au existat orice fel de suspiciuni de fraudă, s-a acţionat cu celeritate. Aşa a fost şi cazul clientului Aurora Trading, menţionat în materialele de presă, contractul cu acesta fiind încheiat în anul 2018 şi derulat în cadrul Departamentului Trading – Furnizare, devenit ulterior Departamentul Furnizare.

Înainte ca aceste situaţii să fie subiect de dezbatere publică sau să apară în concluziile raportului Curţii de Conturi a României, Hidroelectrica identificase deja nereguli în activitatea de furnizare în urma acţiunilor de control/ verificare dispuse la acea vreme de către CEO-ul companiei, domnul Bogdan Badea”, se mai arată în comunicat.

În cazul Aurora Trust, concluziile raportului de control au avut ca bază formularea unei sesizări către DIICOT, în octombrie 2022.

„Acest demers, iniţiat de Hidroelectrica, demonstrează fără echivoc că managementul societăţii a acţionat cu celeritate, în mod transparent, responsabil şi proactiv, fără a tolera sau ascunde nicio abatere. Ulterior, şi Curtea de Conturi a formulat sesizare penală şi pe alte speţe similare.

Faţă de cele menţionate mai sus Hidroelectrica respinge categoric orice fel de încercare de atragere a companiei în disputele politice sau în conflictele dintre diversele grupuri de interese şi îşi reafirmă angajamentul faţă de transparenţă, integritate, legalitate. De asemenea societatea rămâne fidelă intenţiei de a furniza energie românilor la un preţ corect şi sustenabil, Hidroelectrica fiind, concomitent, unul dintre cei mai mari contributori la bugetul de stat”, se mai precizează în comunicat.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public, m-am sesizat din oficiu şi am dispus declanşarea verificărilor prin Corpul de Control al Ministerului Energiei. Am zero toleranţă pentru privilegii pe banii românilor. Vreau să fie foarte clar: toate contractele preferenţiale intră în verificare; cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral; cei care au semnat vor răspunde: administrativ, civil şi penal”, a scris ministrul Energiei pe pagina sa de Facebook.

Acesta susține că Hidroelectrica nu este „puşculiţa” nimănui, iar energia este o resursă strategică a statului român, „nu bonus pentru pile şi relaţii”.

„Nicio firmă, instituţie, fundaţie sau „recomandare” politică nu este mai presus de lege. Regulile sunt simple. Consumi? Plăteşti. Nu plăteşti? Pierzi contractul şi răspunzi legal. Vă asigur că, pe durata mandatului meu, astfel de situaţii nu vor fi tolerate. Energia este o resursă strategică a statului român, nu bonus pentru pile şi relaţii”, a mai precizat Bogdan Ivan.