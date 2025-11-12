Ce cuprinde noua Strategie Națională de Apărare

Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri proiectul Strategiei Naționale de Apărare a României.

Strategia Națională de Apărare va fi pusă în dezbatere începând de miercuri și va fi avizată de CSAT în data de 24 noiembrie.

În document sunt detaliate obiectivele președinției în domeniul apărării dar și principalele direcții de acțiune care vor fi urmărite de-a lungul următorilor cinci ani.

Amenințarea Rusiei, manifestată prin războiul împotriva Ucrainei, atacurile hibrid și spionajul, este văzută ca unul dintre principalele riscuri externe cu care se confruntă țara noastră.

Pe plan intern, administrația prezidențială evidențiază corupția și disfuncționalitățile statului ca principale vulnerabilități.

„O să vă prezint cele mai importante elemente ale strategiei naționale de apărare. În primul rând, un element important este că prezentăm această strategie din perspectiva cetățeanului.

Nu vrem să apărăm statul, ci vrem să apărăm cetățeanul care trăiește în acest stat.

Întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în stat și care e disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra.

Nu știu dacă răspunsul este cel mai fericit și tocmai este rostul nostru și parte din această strategie, de a corecta decalajul între un avans al societății făcut pe multe planuri, inclusiv economic, și o rămânere în urmă a administrației publice față de așteptările acestei societăți care s-a maturizat în multe aspecte”, a explicat Nicușor Dan, în timpul conferinței de presă.

Documentul poate fi consultat AICI: Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030