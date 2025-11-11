O dronă militară a căzut în județul Tulcea

Ministerul Apărării Naționale anunță că, noaptea trecută, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Potrivit unui comunicat oficial al armatei, radarele militare au semnalat ~prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană~.

MApN precizează că din cauza condițiilor meteo nu a fost posibilă decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană.

totodată, puțin după miezul nopții, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea. A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail.

”La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții” se mai arată în comunicatul Armatei.