Robert Negoiță mesaj dur despre reorganizarea administrației locale

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu
robert negoita

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, susține că primăriile au schemele de personal „încărcate” cu „rubedenii și colegi de partid”, iar în realitate, o treime din angajați nu sunt utili instituțiilor.

”Noi, astăzi, când discutăm, avem voie să angajăm 855 de oameni. Pe aparatul primăriei avem 240 și vă spun că suntem supradimensionați.

Vă spune eu, și nu din cărți și nu din auzite, spun că-s aici și știu exact.

Nu mă pricep la foarte multe lucruri, dar la management chiar mă pricep, că asta fac de când mă știu.

Știți care e vestea proastă? Deci 240 din 800, cât sunt? Cel mult o treime. Adevărat? Cele mai multe primării și consilii județene din țara asta au schema completă.

Au schema completă și nu cu cositor, cu instalator, cum avem noi pentru școli și pentru grădinițe, nu cu cei care să repare străzi, cum avem noi, nu cu cei care să facă paza în școli, cum avem noi.

Nu, toate astea sunt externalizate și cu toate astea au organigrama full. Da, că acolo sunt de la rubedenii și colegi de partid, de au umplut schemele alea de gen, că de-aia e durere mare dacă se face reducere. Da, asta e părerea mea”, a spus primarul pe Instagram.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Robert Negoita (@negoitas3)

