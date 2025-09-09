 

Ilie Bolojan - prim ministru

Premierul Bolojan spune că vor crește salariile profesorilor

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Luni, 8 septembrie 2025, pe fondul nemulțumirilor profesorilor, premierul Ilie Bolojan a avut o intervenție la TVR, în care a declarat că salariile profesorilor vor crește abia după anul 2026, „atunci când vom trece de această perioadă de criză”.

El a mai afirmat că nivelul de salarizare din învățământ nu este unul pe care și l-ar dori, dar “este ce poate România în momentul de față”.

Premierul a mai precizat că, la finalul anului 2026, se va face o analiză pe baza căreia să se stabilească nivelul de majorare a salariilor profesorilor.

„Nivelul de salarizare din educație este unul pe care nici eu, personal, nu îl doresc și nici un dascăl nu îl consideră rezonabil. Asta este ce poate România în momentul de față. Nivelul de salarizare a rămas același, nu au fost reduse salariile, iar ceea ce se poate face în anii următori este ca atunci când vom trece de această perioadă de criză – finalul anului 2026, până când sunt plafonate salariile în tot sistemul public – să ne putem pune problema unei analize serioase legate de nivelul cu care se majorează aceste salarii.

Eu nu sunt aici să le spun oamenilor lucrurile care nu pot fi făcute, știind situația dificilă în care ne găsim, sunt aici să le spun ce se poate face în condițiile date”, a declarat Ilie Bolojan la televiziunea națională.

