AccessABILITY Expo 2024 s-a încheiat cu concluzii importante privind accesibilitatea și incluziunea persoanelor cu dizabilități în România

Prima ediție a AccessABILITY Expo, desfășurată între 27 și 29 septembrie la Biblioteca Națională a României, s-a încheiat cu succes, marcând un moment important în discuția națională cu privire la accesibilitate și incluziunea persoanelor cu dizabilități. Organizat de Camera de Comerţ Română pentru Diversitate (RDCC) și compania londoneză de tehnologie Renard Group, evenimentul a adunat mii de participanți, reprezentanți ai comunității persoanelor cu dizabilități, lideri în afaceri și societatea civilă, cu scopul de a contura un viitor mai incluziv pentru România.

Primul târg de locuri de muncă ED&I organizat vreodată în România, parte a AccessABILITY Expo, a fost conceput pentru a reuni persoane cu dizabilități și companii care doresc să angajeze din această comunitate. Peste 150 de persoane au fost intervievate de companii precum Kaufland, Decathlon și Alexandrion Group. Târgul de joburi a fost co-organizat împreună cu Head Hunting Agency.

Una dintre componentele centrale ale evenimentului a fost cea de-a treia ediție a conferinței Romanian Accessibility Awareness Day (RAAD), care a subliniat importanța creării unor locuri de muncă incluzive pentru aproape un milion de persoane cu dizabilități vizibile și invizibile din România. RAAD 2024 a atras 13 experți care au purtat discuții despre bunele practici pentru afaceri, inclusiv strategii cu privire la integrarea persoanelor neurodivergente și impactul viitoarei Directive Europene privind Accesibilitatea, ce va intra în vigoare în 2025.

„Kaufland este profund dedicat promovării unui mediu de lucru în care diversitatea și incluziunea sunt mai mult decât simple valori – ele au devenit unul dintre pilonii culturii noastre. Suntem mândri să avem deja peste 450 de angajați cu dizabilități în România și dorim să angajăm încă 700. Credem că o forță de muncă diversă aduce inovație, reziliență și perspective noi care îmbogățesc o întreagă organizație. Cu fiecare nou angajat demonstrăm faptul că persoanele cu dizabilități pot avea acces la aceleași oportunități de creștere și succes ca oricine altcineva”, a declarat Estera Anghelescu, Director de Recrutare & Employer Branding la Kaufland și Vicepreședinte RDCC.

„Atâta timp cât o companie își dorește să aibă colegi și angajați cu dizabilități, nu există scuze. Sunt atât de multe ONG-uri care pot oferi sfaturi și ajutor pentru a-i integra în companie, este nevoie doar de voință pentru a face accesibilitatea o realitate”, a adăugat Daniela Tontsch, Președinte al Consiliului Național al Dizabilității din România.

Pe parcursul evenimentului, participanții au explorat modalități de a utiliza programe inovatoare pentru a promova incluziunea persoanelor cu dizabilități.

Andreea Groenendijk-Deveau, CEO al Renard Group, a spus: „Acest eveniment a fost un memento puternic al realizărilor pe care le poate aduce colaborarea în adevăratul sens al cuvântului. Am asistat la impactul incredibil pe care îl pot avea business-urile, ONG-urile, autoritățile și comunitatea persoanelor cu dizabilități atunci când lucrează împreună în folosul unui scop comun. Accesibilitatea înseamnă mult mai mult decât respectarea unor reglementări – este vorba despre schimbarea unor mentalități și remodelarea lumii noastre într-una în care fiecare individ, indiferent de capacități, poate visa și poate realiza un viitor mai luminos.”

AccessABILITY Expo 2024 a fost conceput pentru a crește gradul de conștientizare, a promova inovația și a stimula colaborarea între sectoare. Evenimentul a prezentat soluții pentru persoanele cu dizabilități și a încurajat companiile și factorii de decizie să integreze accesibilitatea în strategiile lor. Expoziția a găzduit peste 40 de expozanți, 20 de speakeri, o serie de ateliere și discuții pe teme cheie, precum tehnologia, sănătatea, planificarea urbană și angajarea persoanelor cu dizabilități.

Lestat Monroe, Fondator și Vicepreședinte RDCC, a declarat: „Suntem pregătiți pentru schimbare, iar aceasta era necesară de mult timp. AccessABILITY Expo nu este doar despre creșterea gradului de conștientizare. Este despre susținerea reală a persoanelor cu dizabilități și schimbarea normelor societale. Pentru prima dată în România, am avut un eveniment care a pus bazele unui impact durabil. Vom continua să lucrăm cu toți factorii implicați din această comunitate extraordinară în următoarele luni și ani pentru a vedea cum putem sprijini inițiativele care vor aduce o diferență reală și pozitivă.”

Partenerul principal al evenimentului a fost Kaufland. AccessABILITY Expo 2024 a fost susținut de Ambasada Sustenabilității în România, Belgian Luxembourg Romanian Elite Business Women, Ambasada Marii Britanii la București, Elite Business Women is a Business Club, Ambasada Belgiei în București, Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România, Camera de Comerț a Republicii Moldova, Camera de Comerț Româno-Olandeză, Ambasada Norvegiei, Camera de Comerț Româno-Portugheză, She is Mom, The Better Ist, Ambasada SUA în București. Partenerii noștri strategici au fost Camera de Comerț Româno-Britanică, Fit For Future, Motivation și TedX Băneasa.

Evenimentul a fost sponsorizat de Banca Transilvania, Decathlon, Dentons, Exim Banca Românească, MyEcoBox.ro, NN și Raiffeisen Bank România. Partenerii noștri media au fost Profit.ro, News.ro, Business Review, GovNet, Jurnal Social, ejobs.ro, Nine O’Clock, RFI, StartUP, Itsy Bitsy și Wall-Street.ro.