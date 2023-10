Primele declarații ale lui Mihai Pascu, tatăl tânărului care, drogat la volan, a ucis două persoane în 2 Mai, sub

„Eu când am venit în România am venit pentru ca să ne facem o lucrare stomatologică la Constanța, fix pentru 2 zile am avut bilet de avion, iar presiunea care a fost vizavi de mine, de familia mea, a fost foarte mare. Îmi cer scuze că nu sunt coerent, presiunile sunt foarte, foarte mari”, a mai afirmat Mihai Pascu.

Acesta a declarat că situația din familia este dezastruoasă.

„Ori sunt arestați, deci doi dintre ei, Vlad, fiul meu, pe care nu l-am văzut de două luni de zile. Când am venit în țară, am venit să-l văd”, a mai afirmat Mihai Pascu.

El a spus că un alt dezastru care s-a abătut asupra lui și a familiei lui a constat în muniția pe care o avea în casă.

„Am fost vânător 20 de ani şi acum să vă spun, am uitat cifrul de la un seif în care țineam armele. (…) N-am putut să îl mai deschid (…). Ca urmare, răspund acum pentru acea muniție care era într-o sacoșă de cârpă și pe care nu am văzut-o atunci când am predat armele, arme pe care le-am predat din cauza faptului că, la 5 ani de zile, eu trebuia să mă duc ca să fac acea verificare (…) Drept urmare, răspund pentru faptele mele, vizavi de această… nici nu știu cum s-o numesc… greșeală. Poate că e prea puțin spus”, a mai declarat Mihai Pascu.

În ceea ce îl privește pe fiul său, acesta spune că nu a avut foarte mulți bani la dispoziție.

„El nu a avut bani la dispoziție! Toată lumea vehiculează niște lucruri care nu sunt adevărate. O să sune foarte prost, știți că toată lumea se așteaptă să dau niște răspunsuri, acelea de multimilionar da, și o să fac o glumă. Știți ce am fost înainte să fiu milionar. Miliardar!

Nu pot să spun că nu am avut niște afaceri. Nu pot să spun că nu am niște firme. S-a comentat despre firmele pe care le am, că sunt 10. Șase sunt nefuncționale”, a mai afirmat Mihai Pascu.