Primarul PSD din Caracal, al cărui fiu deține stația GPL de la Crevedia, se suspendă din funcțiile politice

Exploziile de la stația GPL din Crevedia s-a soldat cu doi morți și 56 de răniți. Primarul PSD, Ion Doldurea, al căruifiu deține stația GPL de la Crevedia, a anunțat, duminică, faptul că a luat „de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”.

Anunțul primarului PSD de la Caracal a fost făcut la o zi după ce Ion Doldura a declarat, în momentul în care a fost întrebat de victimele exploziilor, în special cu privire la pompierii răniți, că „e treaba lor”

Într-un comunicat de presă postat pe pagina de Facebook, edilul susține că este „puternic afectat și îndurerat de tragedia care a zguduit comunitatea locală din Crevedia și transmit întreaga mea compasiune familiilor greu încercate, celor care au rude sau prieteni pe patul de spital și cetățenilor care au avut de suferit de pe urma deflagrației”.

În postarea făcut, primarul a transmis „sănătate și putere celor care sunt în acest moment pe paturile spitalelor și luptă pentru recuperare”.

„Am constatat că una dintre declarațiile pe care le-am acordat ieri unui reporter, sub imperiul emoțiilor și devastat de vestea primită, a fost interpretată și exploatată altfel decât cum am vrut să transmit.

Nu am nici o scuză dar vreau să le spun tuturor că regret profund că în spațiul public a fost indusă ideea că aș fi nepăsător față de efortul și sacrificiul pompierilor și forțelor de ordine implicate într-o astfel de situație.

La momentul acelei discuții cu jurnalista, pe baza informațiilor lapidare pe care le aveam, m-am referit pe de o parte la angajați ai firmei, victime ale deflagrației, și pe de altă parte, la pompieri ca profesioniști aflați într-o operațiune în care își asumă riscuri”, a susținut edilul, care a anunțat că se suspendă din funcțiile politice.

„Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”, susține primarul din Caracal.