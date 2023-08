Mărturia suspectei crimei din Mangalia: „Nu am vrut să o omor”. Victima ceruse șefilor să o mute

Loredana, fata de 18 ani care și-a ucis cea mai bună prietenă într-o cameră de hotel și apoi i-a abandonat corpul într-un parc din Mangalia, le-a mărturisit procurorilor cum s-a petrecut crima.

Fata și-a recunoscut fapta, în speranța că va obține o pedeapsă mai blândă: ”Am văzut în filme faptul că dacă recunoști fapta săvârșită primești o pedeapsă redusă”.

Înainte de crimă, victima, Alina, ceruse șefilor să o mute din camera de hotel în care stătea cu cea care avea să o ucidă.

„Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel”, a declarat Loredana, la audierea procurorilor, potrivit Știrilor Pro TV.

„Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, a spus Loredana.

Aceasta a așteptat o jumătate de oră să moară victima, timp în care a împiedicat-o să strige după ajutor, chiar dacă aceasta s-a zbătut și a zgâriat-o.

Apoi, suspecta de crimă a scos hainele din valiza Alinei și i-a bagat acolo trupul, apoi a chemat un taxi până la un parc, unde a abandonat cadavrul.

Alina va fi înmormântată în satul natal din Vaslui, îmbrăcată în rochie de mireasă.

Dacă va fi găsită vinovată, suspecta crimei va petrece ani grei în pușcărie.