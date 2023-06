Cum arată biletul câștigător la Loto 6 din 49 de zece milioane de euro. ”Am crezut în șansa mea!”

Castigatoarea este din Bucuresti, are în jur de 40 de ani și a declarat Loteriei Naționale că joacă ocazional la Loto 6/49 încă de la vârsta de 20 de ani.

Aceasta s-a prezentat ieri la sediul central al Loteriei Române pentru a-și încasa cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 în valoare de 50.096.011,76 de lei (peste 10,10 milioane de euro), obținut la tragerea Loto 6/49 din 25 iunie.

„Cred în șansa tuturor de a câștiga! Așa cum am crezut și în șansa mea! Jucați, insistați și atunci când doriți să renunțați tot mai continuați să jucați, pentru că soarele va ieși și pe strada dumneavoastră! Asa am procedat și eu și am reusit!” este mesajul pe care câștigătoarea l-a transmis jucătorilor la loto.