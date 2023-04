Factură uriașă de telefon pentru câteva ore petrecute la Dunăre. O română trebuie să plătescă 1.500 de euro

Uneori nu este nevoie să ieși din țară ca să plătești o factură uriașă la telefon. Dacă în interiorul Uniunii Europene tarifele reglementate sunt aceleași ca și în țară, în limita folosirii rezonabile a serviciului de telefonie mobilă și internet date, altfel stau lucrurile când vorbim de o țară non-UE.

- Publicitate -

Și cum România se învecinează cu Serbia la sud, de exemplu, sau cu Ucraina la nord, apropierea de graniță poate face ca semnalul de telefonie mobilă sau internet date să treacă în țara vecină și să ne trezim cu facturi uriașe la plata abonamentului.

Astfel, din neatenție, o vizită la Cazanele Dunării, sau la Mânăstirea Săpânța Peri, ne poate costa mult mai mult decât am estimat, preț plătit la factura de telefonie mobilă.

Iar dacă datele mobile sunt folosite intensiv, de exemplu pentru streaming video sau pentru descărcarea de fișiere mari, atunci factura poate fi enormă.

- Publicitate -

Acesta a fost și cazul unei românce care s-a trezit cu o factură de 1.500 de euro la telefon după ce, așa cum susține, a petrecut „câteva ore la Dunăre”. Aceasta și-a spus povestea în mediul online.

„Spuneți-mi, vă rog, ce pot face în situația în care am primit o factură de aproape 1.500 de euro pentru că am efectuat apeluri și am utilizat date mobile în rețeaua Telekom? Menționez faptul ca am fost timp de câteva ore la Dunăre, nu mi-a venit nicio notificare și nici nu a apărut în dreptul semnalului vreun semn care să arate că semnalul este din Serbia”, a scris aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați, mesaj preluat de Ziare.com.

Răspunsurile pe care le-a primit aceasta au arătat faptul că situația nu este singulară, mai mulți români confruntându-se cu aceeași situație.

- Publicitate -

În general, în zona Cazanelor Dunării, barcagii și proprietarii de pensiuni avertizează cu privire la posibilitatea de a trece semnalul de telefonie mobilă de la români la sârbi și sfătuiesc turiștii să își oprească datele mobile.

Românca a fost sfătuită să facă reclamație la operatorul său de telefonie mobilă pe motiv că nu a fost notificată de schimbarea semnalului în țara vecină.