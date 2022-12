OMV Petrom, condamnată pentru ucidere din culpă. Hotărârea nu este definitivă

OMV Petrom a fost găsită vinovată și condamnată de instanță pentru incidentul din 2016, în urma căruia un copil și-a pierdut viața. Băiatul de 9 ani, din comuna Cobia, județul Dâmbovița, a decedat după ce a căzut în beciul sondei Cobia.

„Judecătoria Găiești a pronunțat sentința în dosarul în care OMV Petrom SA a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Acuzaţia priveşte incidentul ce a avut loc în comuna Cobia în 2016, şi care a avut ca urmare decesul unui copil. Compania îşi exprimă regretul profund pentru această pierdere. OMV Petrom a fost găsită vinovată şi a fost condamnată la plata unei amenzi penale în cuantum de 28.000 lei. În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa de judecată a apreciat gradul de culpă a OMV Petrom SA de 50% şi a obligat compania să plătească daune morale în valoare totală de 135.000 euro către familia victimei și daune materiale şi alte cheltuieli în valoare totală de 22.000 lei”, se precizează în comunicatul remis de către companie.

În plus, OMV Petrom are, ca pedeapsă complementară, activitatea suspendată pe o perioadă de 1 an a sondelor petroliere de exploatare de pe raza județului Dâmbovița, care la data rămânerii definitive a hotărârii nu vor avea un perimetru complet închis şi încuiat sau cărora le va lipsi grătarul beciului sondei, precum şi publicarea hotărârii de condamnare, în extras, notează agerpres.ro.

Hotărârea instanței nu este definitivă, iar OMV Petrom va formula apel împotriva deciziei instanței.